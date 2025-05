Crystal of Atlan sort dans le monde entier sur mobile, PS5 et PC

Le jeu Crystal of Atlan, un MMO Action RPG magicpunk de Skystone, est officiellement lancé à l'échelle mondiale sur mobile, PS5 et PC, invitant les joueurs à plonger dans son mélange unique de magie et de machinerie. Avec plus de 10 millions de pré-inscriptions, le jeu a déjà rassemblé une communauté massive, débloquant des récompenses pour les joueurs explorant le monde d’Atlan. D’autres surprises sont promises dans un avenir proche, notamment une apparition confirmée au Summer Game Fest 25. Encore un jeu que vous découvrez les premiers sur iSoft !

Découvrez Crystal of Atlan

Pour célébrer le lancement, les développeurs ont dévoilé la bande-annonce cinématique Fatebreaker, mettant en avant les visuels inspirés de l’anime et un gameplay dynamique. L’événement "COMBO TO THE PEAK" a également été annoncé, mettant en vedette des créateurs de contenu populaires comme Sodapoppin et ExtraEmily, amplifiant l’excitation autour de la sortie.

Crystal of Atlan plonge les joueurs dans un univers magicpunk unique où magie et technologie s’entrelacent, plantant le décor pour des aventures épiques. Comme dans tout bon MMORPG, les joueurs peuvent ici découvrir les secrets des anciennes ruines d’Atlan, affronter des factions puissantes et forger leur chemin dans un monde fantastique mystérieux.

Le jeu propose un roster varié de plus de 10 classes, toutes débloquées dès le départ, chacune offrant plus de 20 combinaisons de compétences pour permettre aux joueurs d’expérimenter. Du brutal Berserker à l’agile Puppeteer, il y a un style de jeu pour chacun, mêlant armes de mêlée et à distance pour une expérience de combat polyvalente. La caractéristique phare du jeu est son combat fluide et rapide, mettant l’accent sur des combos aériens dynamiques. Contrairement aux classiques du genre, Crystal of Atlan innove en intégrant l’axe Z, permettant aux joueurs de projeter les ennemis en l’air et d’exécuter des combos stylés avec des commandes fluides et précises.



Pour ceux qui aiment le travail d’équipe, le jeu propose des donjons coopératifs exigeants et un système de flotte de guilde, favorisant les connexions avec des aventuriers partageant les mêmes idées. Les joueurs compétitifs peuvent tester leurs compétences dans des modes PvP équitables, basés sur l’habileté, incluant des arènes 3v3 et 1v1, où les attributs, les dégâts des compétences et les temps de recharge sont parfaitement équilibrés pour garantir que seule l’habileté détermine l’issue.

Notre avis sur Crystal of Atlan

Crystal of Atlan a de quoi venir titiller un certain Genshin Impact, avec une expérience de RPG d'action avec des combats rapides et dynamiques. Les joueurs peuvent sauter et esquiver à travers les arènes, en maniant des compétences originales comme la Danse de la lame de l'épéiste pour éliminer les hordes ennemies. Cependant, l'abondance de compétences (une dizaine par combat) peut être un obstacle, en particulier sur les écrans tactiles, ce qui entraîne des débuts chaotiques. Le mécanisme de changement de classe est remarquable, car il permet aux joueurs de tester et de passer d'une classe évoluée à l'autre au niveau 15, évitant ainsi les regrets liés aux classes dans les MMO. D'adorables animaux de compagnie ajoutent du charme et de l'utilité au combat. La personnalisation est limitée mais élégante, bien qu'il existe des skins premium. Il faut bien rémunérer les développeurs. Le système d'endurance, qui limite la progression de l'histoire principale, est d'ailleurs assez déséquilibrée, motivé par l'argent. Dommage, car le potentiel est là ! Espérons une mise à jour rectificative de la part de Skystone. Disponible sur iOS (App Store) et Android (Play Store) depuis ce matin !

