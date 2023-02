Cyan annonce la sortie prochaine de Myst Mobile sur iOS !

Le studio indépendant Cyan, qui a ramené à la vie le classique Myst sur Mac en 2021, vient d'annoncer qu'il sera disponible sur iOS sous le nom de Myst Mobile. Myst Mobile apportera l'expérience complète sur les iPhone et iPad dans le courant de l'année. Une nouvelle qui devrait ravir les fans d'aventure photo-réaliste.

Myst Mobile arrive !

Il y a deux ans, Cyan avait subjugué les fans avec une refonte du jeu Myst qui tirait parti de Metal 2.1 et AMD FidelityFX Super Resolution pour proposer des graphismes 4K sur les Mac M1.



Non loin de se contenter d'un nouveau rendu, le titre sorti 1993 sur macOS avait également été repensé pour une expérience de jeu VR, de quoi s'immerger totalement dans ce jeu qui tenait à l'époque sur plusieurs CD-ROM.



Cette fois, c'est de Myst Mobile dont il s'agit, une version qui nécessitera au minimum une puce A12, soit l'iPhone XS / XR et supérieur. Les développeurs ont confirmé que Myst Mobile prendra en charge les commandes tactiles, les manettes, le Magic Folio, ainsi que les entrées clavier et souris.



Regardez la bande-annonce de la version console et PC de Myst ci-dessous :

Autre bonne nouvelle, Myst Mobile sera gratuit au départ. L'intégralité de l'île de Myst sera à explorer sans limite de temps dans la version iOS. Il y aura un achat dans l'application au prix de 15,99 € permettant d'accéder au reste de l'aventure. Mieux, une réduction sera prévue au lancement. Voici quelques captures partagées sur Twitter :

Je ne sais pas pour vous, mais je suis plus qu'impatient de découvrir comment il fonctionne sur un iPad Pro. Avez-vous déjà joué à Myst ?