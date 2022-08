Le jeu Isle of Arrows sort en septembre sur PC, en octobre sur mobile

Le très intéressant Isle of Arrows de Daniel Lutz, un ancien de chez Square Enix qui avait notamment travaillé sur Hitman GO et Lara Croft GO, revient sur le devant de la scène. Après son annonce puis la révélation du gameplay et de sa démo sur Steam, Isle of Arrows se dote désormais d'une date de sortie sur Steam et sur mobile.

Isle of Arrows est un tower defense original

Bâtissez une forteresse impénétrable, tuile par tuile. Construisez des routes, ajoutez des pièges et des tours, et agrandissez votre île pour défendre celle-ci contre des vagues d'envahisseurs dans cette fusion roguelike entre tower defense et jeu de société.



Isle of Arrows est un jeu de tower defense avec des cartes de tuiles tirées au hasard. Ces tuiles vont des tours aux capacités bonus et à l'expansion des terres, avec bien d'autres possibilités grâce à une cinquantaine de tuiles différentes. Votre objectif est de travailler avec ce qui est tiré avant de vous attaquer aux vagues ennemies. Isle of Arrows sera lancé environ un mois plus tôt sur Steam.



Regardez la bande-annonce vidéo ci-dessous :

Isle of Arrows propose des visuels en 3D isométrique qui rappellent à la fois la série "Go" mais aussi des titres comme Monument Valley. Le moteur Unity permet d'avoir de nombreux détails et une scène toujours fluide.



Isle of Arrows sera lancé le 8 septembre sur Steam et sera disponible sur iOS et Android environ un mois plus tard, le 6 octobre. Si vous aimez les jeux élégants et intelligents, il faut cocher la date de sortie dans votre calendrier. Si vous souhaitez essayer le jeu avant sa sortie complète, vous pouvez télécharger la démo sur Steam.



On a hâte de pouvoir le tester sur iPhone et surtout iPad !