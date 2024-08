The Elder Scrolls: Castles sort le 10 septembre, jour du keynote Apple

Après son lancement progressif dans quelques pays depuis le début de l'année, The Elder Scrolls: Castles s'offre enfin une date de sortie mondiale. Si vous n'avez pas suivi, The Elder Scrolls: Castles est le tout nouveau jeu de Bethesda, l'équipe à l'origine de Fallout Shelter sur mobile, et il vous place dans la peau d'un roi ou d'une reine chargé(e) de gérer votre royaume. Votre objectif est de construire votre château selon vos désirs, de régner sur vos sujets et de décider de l'avenir de votre royaume.

Découvrez The Elder Scrolls: Castles

The Elder Scrolls: Castles s'inscrit dans le riche univers riche de la célèbre franchise The Elder Scrolls, connue pour ses RPG immersifs comme les opus Skyrim et Oblivion. Cependant, contrairement aux jeux principaux de la série, The Elder Scrolls: Castles adopte un format plus accessible pour les écrans tactiles, semblable à celui de Fallout Shelter, qui a rencontré un succès énorme en permettant aux joueurs de gérer un abri post-apocalyptique.



Dans ce nouveau titre, Bethesda transpose cette formule de gestion dans un cadre médiéval fantastique, où chaque décision que vous prenez en tant que souverain influence directement l'évolution de votre royaume et le bien-être de vos sujets, un peu comme dans Reigns, mais avec un gameplay plus travaillé. Les joueurs peuvent s'attendre à une expérience de jeu assez vaste, avec une combinaison de construction, de stratégie et de gestion, le tout imprégné de l'esthétique et de l'atmosphère distinctives de The Elder Scrolls. On aurait évidemment aimé un RPG d'aventure, mais il y a fort à parier que Castles soit très intéressant.



Regardez la vidéo d'annonce de la date de sortie de The Elder Scrolls: Castles :

Date de sortie du jeu de Bethesda

The Elder Scrolls: Castles sera disponible mondialement le 10 septembre sur iOS et Android en tant que jeu gratuit. Le jeu propose déjà divers achats intégrés, tels qu'une option d'abonnement payant, des packs, et bien d'autres choses, ce qu'il faudra surveiller de près.



Si vous souhaitez l'essayer dès sa sortie, vous pouvez dès maintenant précommander The Elder Scrolls: Castles sur l'App Store pour iOS ou vous préinscrire sur Google Play Store pour Android. N'hésitez pas à visiter le site officiel de The Elder Scrolls: Castles pour plus d'informations.



Hasard du calendrier, ou pas, le lancement du jeu devrait coïncider avec le keynote de l'iPhone 16, que l'on croit prévu pour le 10 septembre également. Apple pourrait même parler du nouveau jeu lors de sa présentation.

Télécharger le jeu The Elder Scrolls: Castles