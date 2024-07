Bethesda dévoile The Elder Scrolls Castles sur mobile !

Sur X/Twitter, le créateur de Fallout, Bethesda Game Studios, a annoncé que The Elder Scrolls : Castles, en préparation depuis "quelques années", arrive sur mobile. L'équipe est ravie de nous expliquer que les joueurs vont pouvoir construire leur propre dynastie où chaque jour dans notre monde est une année dans le jeu. "Les citoyens naissent, meurent, les dirigeants changent et peuvent être trahis".



The Elder Scrolls : Castles est donc le troisième jeu mobile de Bethesda de la licence. Avant lui, nous avions eu droit à The Elder Scrolls : Legends en 2017, un jeu de cartes mobile. Puis, en 2019, Bethesda a lancé The Elder Scrolls : Blades, un RPG qui suit de près les traces de la franchise principale.

Découvrez The Elder Scrolls: Castles

Bethesda Game Studios, le développeur primé à l'origine de Skyrim et Fallout Shelter, présente The Elder Scrolls®: Castles, un nouveau jeu mobile qui vous met à la tête de votre propre château et de votre dynastie. Supervisez vos sujets au fil des années, des familles qui s'agrandissent et des nouveaux souverains qui montent sur le trône.



Voici le message officiel :

We’re excited to finally share The Elder Scrolls: Castles, our new mobile game from the team behind Fallout Shelter. The team has been hard at work on it for the last few years and we absolutely adore it.



In Castles, you'll build your own dynasty where every day in our world is… pic.twitter.com/LAbveBtEU9 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) January 17, 2024

Au fil du temps, les joueurs vont donc devoir construire et gérer leur château. À l'instar de Fallout Shelter, l'idée est de gérer les terres et de veiller à que tous les sujets restent heureux et loyaux. Sauf qu'ici, vous ne passez pas votre vie sous terre.



Comme d'habitude dans ce genre de simulation de vie, vos décisions auront un impact sur le déroulé du scénario. Si les sujets sont mécontents, ils peuvent comploter contre vous. Les citoyens naissent dans votre royaume, grandissent et peuvent mourir de vieillesse ou pire. Vous devrez également élever et nommer vos héritiers tout en prenant en charge et en maintenant l'ordre du royaume.



Construit à partir de zéro, vous pourrez personnaliser votre château en ajoutant des pièces supplémentaires et en plaçant des décorations et des monuments un peu partout. Pour vous offrir tout cela, il faudra amasser de l'argent en accomplissant des quêtes, et même envoyer des héros combattre des ennemis familiers des Elder Scrolls pour obtenir des butins et de l'équipement précieux.

Date de sortie de The Elder Scrolls : Castles

À l'heure actuelle, The Elder Scrolls : Castles a été lancé en soft-launch aux Philippines, les autres App Store l'affichant en précommande, comme en France. La date de sortie indiquée est malheureusement lointaine, décembre 2024. Espérons que tout cela soit écourté, que ce soit pour l'App Store ou le Play Store pour Android.

Télécharger le jeu The Elder Scrolls: Castles