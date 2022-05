Genshin Impact dévoile un chiffre d'affaires impressionnant sur mobile

Julien Russo

Disponible depuis septembre 2020, Genshin Impact rencontre un joli succès sur iOS et Android. Le célèbre MMORPG arrive à se positionner parmi les jeux les plus téléchargés sur l'App Store et le Google Play Store. Comme beaucoup de ses concurrents, Genshin Impact a misé sur la gratuité avec des achats intégrés qui sont proposés une fois que le joueur est déjà sous l'emprise du jeu. Sans surprise, cette stratégie est un succès phénoménal...

Genshin Impact réalise 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires

Aujourd'hui, un jeu sur mobile peut rapporter autant qu'un jeu distribué sur les PlayStation et Xbox ainsi que sur PC. Plusieurs grands acteurs qui ne s'étaient jamais intéressés à l'univers des jeux sur smartphone ont fait l'effort de se lancer et ne regrettent pas cette décision.

Selon le cabinet d'analyse Sensor Tower, le chiffre d'affaires de Genshin Impact sur iPhone et les smartphones sous Android aurait généré l'impressionnante somme de 3 milliards de dollars en seulement 1 an et demi, un exploit !



Au premier trimestre de 2022, Genshin Impact a réalisé un revenu de 567 millions de dollars, ce qui est largement plus que les jeux avec la même thématique : Lineage W (272 millions), Uma Musume Pretty Derby (236 millions), Monster Strike (197 millions) et Rise of Kingdoms (185 millions).

Sans surprise, Genshin Impact rencontre la majorité de son succès en Chine, le pays a permis aux créateurs de gagner 973,3 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui, ce qui constitue tout de même 30,7% des dépenses mondiales. À noter que le cabinet d'analyse ne compte qu'iOS !

Sensor Tower poursuit en expliquant :

Le Japon se classe au deuxième rang avec 23,7 % des revenus à vie, tandis que les États-Unis se classent au troisième rang avec 19,7 %. Bien que le titre puisse être considéré comme un succès mondial, Genshin Impact génère la majeure partie de ses revenus en Asie, qui représente près de 70 % des dépenses totales des joueurs à ce jour.

L'App Store est la boutique d'applications qui rapporte le plus

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi beaucoup de développeurs indépendants et d'entreprises privilégient en priorité le développement d'une application ou d'un jeu sur iOS ?

Parce que les clients Apple ont tendance à dépenser plus d'argent que les propriétaires de smartphones sous Android. Le rapport affirme que sur les 3 milliards de dollars gagnés depuis le lancement de Genshin Impact, environ 65,7% proviennent de l'écosystème Apple !

Genshin Impact continue d'être l'un des jeux mobiles les plus lucratifs au monde, ayant constamment rapporté 1 milliard de dollars tous les six mois en moyenne. Les joueurs restent très engagés, avec une moyenne mensuelle mondiale active des utilisateurs actifs au premier trimestre 2022 en hausse d'environ 44 % d'une année sur l'autre. Son succès a été alimenté par l'impressionnante stratégie d'exploitation en direct de miHoYo, qui a mis le titre sur la bonne voie pour atteindre le point de repère de 4 milliards de dollars plus tard cette année.

Au-delà d'iOS et Android, Genshin Impact est également disponible sur PC ainsi que sur PlayStation 4 et 5.

Grâce à un maintien de la dynamique du jeu, le studio de développement HoYoverse a probablement encore de jolis chiffres d'affaires à venir !

