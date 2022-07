Genshin Impact : la version 2.8 Summer Fantasia débarque le 13 juillet sur iOS

Genshin Impact est un succès mondial, le jeu qui est disponible sur iPhone, PC, PlayStation et les smartphones sous Android va s'offrir une belle mise à jour dès le 13 juillet. Découvrez à quoi vous attendre pour la version 2.8 qui est baptisée "Summer Fantasia" !

Genshin Impact va offrir du nouveau contenu

L'une des forces de Genshin Impact, c'est de proposer régulièrement des nouveautés à travers des mises à jour. La dernière en date s'appelle "Rêves enfouis dans les profondeurs", elle a été lancée il y a seulement 1 mois et a offert deux nouveaux personnages (Yelan et Kuki Shinobu) ainsi qu'une quête d'Archon dans le Gouffre dévoilant l'histoire de Liyue et de Yaksha.



Avec la version 2.8 "Summer Fantasia", les joueurs pourront profiter d'un personnage nommé "Shikanoin Heizou", les développeurs ont aussi apporté un autre look à Golden Apple Archipel. Dernier point de cette future version, on pourra découvrir de nouvelles zones ainsi que des tenues inédites pour Diluc et Fischl

La version 2.8 Summer Fantasia sera disponible dès le 13 juillet sur iOS, iPadOS, Android, PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

À noter également que la version actuelle de Genshin Impact inclus le support des manettes de PlayStation 5 et des Xbox Series X et Series S dès iOS 14.5 et iPadOS 14.5, une expérience de jeu plus optimale qu'a décidé d'offrir l'éditeur miHoYo.

