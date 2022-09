The Legend of Neverland s'attaque à Genshin Impact sur mobile

The Legend of Neverland est un nouveau MMORPG qui a fait sensation ces derniers temps car il a souvent été comparé à Genshin Impact, le meilleur jeu de l'année 2020. Tout cela est dû à l'enrobage qui présente des similitudes avec le jeu RPG réalisé par miHoYo.



Malheureusement, ce choix a rapidement fait croître un sentiment de plagiat chez la plupart des joueurs, en particulier ceux qui jouent réellement à Genshin Impact. Mais la vraie question est : ce jeu vaut-il vraiment la peine d'être joué ? Réponse dans notre test.

Notre avis sur The Legend of Neverland

Lors de son annonce, The Legend of Neverland ressemblait beaucoup à Genshin Impact. Cependant, ne vous laissez pas berner par le contenu marketing des jeux mobiles qui trompe souvent les joueurs. En effet, l'ambiance du jeu est très différente de celle de Genshin Impact.

The Legends of Neverland a été préparé à l'origine comme un successeur du jeu Mabinogi Fantasy Life. Si on le considère comme le successeur de ce dernier, The Legend of Neverland est assez convaincant. Car le jeu réalisé par GameArk Studio est en effet capable d'apporter de nombreuses améliorations en termes de graphismes, d'exploration du jeu et de mécanique de combat.



Mieux, The Legend of Neverland a en fait le potentiel d'un jeu MMORPG intéressant, ce qu'il laisse deviner dans sa fiche App Store. Mais le pari n'est pas complètement réussi.

Dans le monde de The Legend of Neverland, le fabuleux royaume, Cabala, n'attend plus que tous les aventuriers pour être exploré ! Voici un conseil chaleureux de notre Miru : "Allez aussi loin que possible dans chaque recoin du monde, vous y trouverez un plaisir inattendu !"

Actuellement, à part quelques exceptions comme Dragon Raja, les jeux MMORPG mobiles ont un problème presque identique, à savoir un manque de profondeur. GameArk n'a pas assez travaillé ce point, rendant le jeu assez monotone à la longue, surtout si vous êtes un fan absolu de MMORPG mobile. La carte et la progression ne surprendront pas les amateurs du genre.



Les autres systèmes PvE tels que l'EXP Pool, Abyss Ruin, ou Secret Corridor ne sont pas différents. La conception est la même à tous les niveaux. Pire, le mode automatique aggrave la chose, dommage parce que le changement de classe donne un peu de variété. On aurait voulu un système de combat par équipe, ou du moins aucun mode automatisé. Pourtant, tout n'est pas à jeter, surtout pour les novices qui trouveront certainement leur bonheur dans ce monde très bien modélisé.



Finalement, si l'esthétique rappelle Genshin Impact, les développeurs de GameArk Studio ont plutôt piqué des idées de gameplay du côté de Black Desert Mobile, notamment en termes d'amélioration des armes, de la progression du niveau d'Esprit et autre élément RPG comme les bonus d'attaque. Cette partie est vraiment bien pensée.

Alors, un Genshin Impact "Lite" ?

À première vue, The Legend of Neverland présente un monde fantastique, similaire à celui de Genshin Impact. Cependant, ces similitudes n'atteignent que le niveau du style visuel.



Si l'on considère les mécanismes de jeu, Genshin Impact propose une expérience beaucoup plus solide que The Legend of Neverland, qui repose principalement sur des fonctions automatiques.



En outre, Genshin Impact permet également aux joueurs de changer de personnage au milieu d'un combat pour produire certains combos. Pendant ce temps, The Legend of Neverland ne permet aux joueurs de compter que sur un seul personnage - plus la Fée comme personnage secondaire qui peut participer à l'émission de compétences.



En termes d'exploration, Genshin Impact est plus intéressant car il offre de nombreux aspects à explorés, des caractéristiques des compétences de vie aux constructions de personnages. Quant à The Legend of Neverland, il s'agit d'un jeu MMORPG mobile assez simple.



Bref, The Legend of Neverland possède de jolis atouts, mais sera rapidement délaissé par les amateurs de MMORPG à cause de son côté linéaire et répétitif. Si vous êtes intéressé, le jeu ne pèse 2,6 Go sur App Store - un peu moins sur le Play Store pour Android, et tourne très bien sur des appareils datant de 4 ou 5 ans. C'est beau, fluide et facile d'accès.

Télécharger le jeu gratuit The Legend of Neverland