C'est parti pour Genshin Impact 5.0 "Fleurs radieuses lors d'un périple sous le soleil brûlant"

HoYoverse a lancé la pré-installation de la mise à jour majeure 5.0 de Genshin Impact, intitulée "Flowers Resplendent on the Sun-Scorched Sojourn" en anglais, ou " Fleurs radieuses lors d'un périple sous le soleil brûlant" en français.



Cette version introduit la sixième nation du jeu, Natlan, ainsi que de nouveaux personnages comme Mualani. De plus, des reruns pour des personnages populaires comme Raiden Shogun sont également prévus, tout comme des améliorations visuelles. Une grande mise à jour, assurément.

Genshin Impact passe la 5ème

La mise à jour 5.0 sera disponible à partir du 28 août sur mobile, PC, PS5 et PS4, avec un lancement prévu sur Xbox Series X en novembre. Le premier visuel officiel de cette mise à jour inclut les personnages Mualani, Kachina, et Kaedehara Kazuha, tandis que le second met en avant Kinich et Raiden Shogun.

Cette mise à jour, détaillée sur Hoyolab, introduit également des améliorations visuelles et fonctionnelles importantes. Pour maintenir les exigences minimales du système à un niveau acceptable, certaines réductions seront appliquées sur les appareils mobiles plus anciens et sur les systèmes PS4/PS4 Pro. Ces ajustements affecteront notamment la résolution et la portée de certains effets spéciaux. Les appareils concernés incluent les modèles iOS équipés de puces A12 ou inférieures, certains modèles Android spécifiques, ainsi que les systèmes PS4 et PS4 Pro.

Regardez la bande-annonce officielle de la version 5.0 :

Nouveautés de la version 5.0 :

Voici un résumé rapide des nouveautés de la version 5 de Genshin Impact, le jeu de l'année 2020 avec son approche entre Zelda et Final Fantasy. Un jeu d'aventure magnifiquement réalisé, très bien supporté par ses développeurs et dotés d'une grande communauté.

Nouvelle nation : Natlan – La sixième nation du jeu fait son entrée. Nouveaux personnages – Introduction de Mualani et Kachina. Bannières – Le premier banner présente Mualani, Kachina, et Kaedehara Kazuha ; le second inclut Kinich et Raiden Shogun. Améliorations visuelles – Mise à jour des graphismes et des fonctionnalités du jeu. Ajustements sur certains appareils – Réduction de la résolution et de la portée des effets spéciaux sur les anciens appareils iOS (A12 ou inférieurs), certains modèles Android, ainsi que les PS4/PS4 Pro. Pré-installation disponible – La mise à jour peut être pré-installée sur les plateformes compatibles.

Télécharger Genshin Impact 5.0

Les utilisateurs peuvent pré-installer cette mise à jour en appuyant sur le bouton dédié au package de ressources de pré-installation. La taille du téléchargement est d’environ 2,67 Go sur iOS et 16 Go sur PC. Pour ceux qui n'ont pas encore installé le jeu, Genshin Impact est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact