Poppy Playtime Chapter 4 revient avec horreur sur mobile !

Le studio Mob Entertainment vient de publier son dernier bébé, Poppy Playtime Chapitre 4, l'ultime chapitre glaçant de la saga d'horreur, disponible dès maintenant à un prix spécial de lancement.

C'est parti pour Poppy Playtime Chapter 4

Préparez-vous à vivre les plus sinistres événements de la saga Poppy Playtime.

Si explorer une usine abandonnée et hantée vous attire, l’usine Playtime est faite pour vous. Dans ce chapitre, les joueurs plongent plus profondément dans le sinistre établissement, où des expériences tordues et des terreurs surnaturelles rôdent.



L’atmosphère oppressante est déjà une gageure en soi, mais pour ceux qui cherchent un défi mental, des puzzles complexes mettront vos méninges à l’épreuve. Attendez-vous à rencontrer de nouveaux personnages, des alliés inattendus et une histoire plus riche à découvrir. Certaines rencontres fortuites peuvent être mortelles, gardez-le en tête !

Un prix canon

Pour célébrer la sortie sur mobile, Mob Entertainment propose le Chapitre 4 à un prix réduit de 2,99 € (ou l’équivalent local) pendant la semaine de lancement, avant qu’il ne repasse à 4,99 €. Vous avez manqué les chapitres précédents ? Les jeux Poppy Playtime Chapitre 1, 2 et 3 sont également en promotion à 1,99 €, 2,99 € et 2,99 € respectivement, avec des réductions pendant deux semaines sur iOS et une semaine sur Android.



À tester seul, dans le noir, avec le son (ou des AirPods). Attention, c'est un super titre.

Télécharger Poppy Playtime Chapter 4 à 2,99 €