Metal Slug 3 revient sur mobile avec ACA NeoGeo (+ avis)

Après quelques semaines sans sortie, la collection ACA NeoGeo repart de l'avant. Aujourd'hui, le classique des jeux d'action 2D, Metal Slug 3 de SNK, sort sur iOS et Android pour notre plus grand plaisir. Il s'agit de la deuxième version du jeu, Metal Slug 3 étant déjà disponible sur iOS depuis 2012.

Un portage de qualité

Ces dernières années, SNK s'est associé à Hamster pour transposer de nombreux jeux classiques sur NeoGeo vers nos mobiles préférés. Alors que tout a été minutieusement reproduit, les joueurs bénéficient de fonctions telles que les modes de classement en ligne, une fonction de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel permettent de jouer confortablement dans l'application. Sans oublier une compatibilité avec les manettes.



Initialement, Metal Slug 3 a été lancé en 2000 et, malgré son nom, il s'agit du quatrième jeu de la série. Il propose quatre personnages, de nouveaux monstres étranges comme la Drill Slug, et bien d'autres choses encore. Si ce n'est pas le plus beau, c'est l'un des plus funs qui soient.

Notre avis sur Metal Slug 3

Comme les autres jeux de la célèbre série d'arcade, Metal Slug 3 est un jeu difficile. Il a été conçu pour vous faire remettre une pièce dans la machine dès que possible. Ainsi, la mort n'est jamais loin. S'il n'y avait pas un style graphique inimitable, des scènes hilarantes et un mode coop, pas sûr qu'il aurait autant plu.



En choisissant l'un des quatre personnages, les joueurs assiègent cinq niveaux variés et stimulants. Vous traverserez le désert, la jungle, la mer, le ciel et même l'espace. Les commandes sont simples - viser avec le pouce gauche, tirer, sauter, lancer des grenades à le pouce droit - mais le jeu est difficile. Il y a une myriade d'ennemis à l'écran en permanence, qui tirent avec des armes variées. Vous devrez vous déplacer et esquiver habilement tout en tirant avec précision si vous espérez survivre. Sortir indemne d'un niveau est un exploit.

Vous pouvez acheter Metal Slug 3 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, soit 3,99 €. La collection ACA propose aussi Metal Slug 4 depuis un an.

Télécharger METAL SLUG 3 à 3,99 €