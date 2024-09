La collection ACA NeoGeo accueille Metal Slug 2 sur mobile !

Après KOF 97 paru la semaine dernière sur iOS et Android, la série ACA NeoGeo de Hamster accueille le classique d'action Metal Slug 2. La saga est désormais complète sur mobile, avec cet opus paru en 1998 qui vous permet de choisir Marko, Tarma, Eri ou Fio pour affronter l'armée rebelle de Morden. Les héros sont d'ailleurs mieux dotés que dans le premier opus, avec de nouvelles armes.

Découvrez Metal Slug 2 sur iOS et Android

Voici la présentation officielle par l'éditeur :

Les joueurs peuvent choisir entre Marko, Tarma, Eri et Fio, dans le but de vaincre l'armée rebelle de Morden qui prépare un nouveau coup d'État. En plus des mitrailleuses lourdes et des fusils à pompe des jeux précédents, de nouvelles armes telles que des pistolets laser ont été ajoutées pour varier les combats.

Regardez la bande-annonce de Metal Slug 2 ACA NeoGeo ci-dessous :

Notre avis sur Metal Slug 2

Encore une fois, Metal Slug 2 est un must-have pour les joueurs, tout comme Metal Slug 1, Metal Slug 3 et Metal Slug 4. Ce sont des jeux difficiles mais intenses, avec un gameplay exigeant et un humour qui fait toujours mouche.



Si la campagne est plutôt courte, les modes High Score et Caravan ajoutent de la rejouabilité du jeu. Comme l'original, les niveaux bien conçus, les personnages amusants, les décors détaillés et la bande-son géniale sont à saluer, mais quelques ralentissements parfois pénibles subsistent.



Les fans de jeux d'arcade et de Rambo plongeront sans réfléchir dans Metal Slug.

Télécharger Metal Slug 2

Vous pouvez acheter Metal Slug 2 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les portages précédents sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur console, soit 3,99 €. Rappelons que toutes les rééditions des jeux de SNK par Hamster s'accompagnent d'un support des manettes et de nombreuses améliorations comme les sauvegardes dans le cloud.

Télécharger METAL SLUG 2 à 3,99 €