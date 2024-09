Sorties jeux : Black Clover M, Bug Heroes TD, Hitman: Blood Money, Metal Slug 1 et Titan Quest

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Black Clover M, Bug Heroes TD, Hitman: Blood Money, Metal Slug 1 et Titan Quest: Ultimate Edition.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Black Clover M (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.01.069, 1,2 Go, iOS 14.0, GARENA INTERNATIONAL II PRIVAT...) Black Clover M : Rise of The Wizard King est un jeu de rôle sous licence officielle basé sur la populaire série animée Shonen Jump (Shueisha). Plongez dans un monde magique et fantastique de ce manga, revivez le scénario classique de l'anime et participez à un jeu de stratégie au tour par tour facile à apprendre. Invoquez vos personnages préférés, rassemblez une formidable équipe de chevaliers magiques et lancez-vous dans une grande quête pour devenir le roi des sorciers ! Construit sur le moteur UE4 et doté de modèles 3D de haute qualité, ce jeu restitue l'histoire classique de l'anime avec des graphismes de haute volée ! Télécharger le jeu gratuit Black Clover M





Bomber Wasp (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 285 Mo, iOS 12.0, ELEMENT6 TECHNOLOGIES COMPANY ...) Aidez Jacob la coccinelle à survivre à la colère vengeresse de la reine des frelons et de son armée en évitant les vagues de frelons, en collectant des objets spéciaux et en améliorant votre personnage dans divers environnements, tout en libérant de puissantes capacités pour tenir le plus longtemps possible. Télécharger le jeu gratuit Bomber Wasp





Bug Heroes TD (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.5, 1,2 Go, iOS 12.0, Foursaken Media) Prenez le contrôle de puissants héros et développez la défense parfaite dans ce mélange d'action, de stratégie et de tower defense, tout en débloquant des dizaines de types de tours. Jouez avec 10 héros insectes uniques, de l'araignée meurtrière à la fourmi ingénieure, en collectant ressources, construisant des tourelles, et en améliorant vos héros et tours pour repousser les ennemis. Un magnifique tower defense en 3D, très attendu par les joueurs. Télécharger le jeu gratuit Bug Heroes TD





Lightning Princess (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 367 Mo, iOS 12.0, SuperPlanet) Dans le RPG d'action "La Princesse Eclair", combattez pour le trône en utilisant des compétences de foudre spéciales et des attaques éblouissantes pour vaincre d'autres princesses et une myriade d'ennemis, suite à la disparition mystérieuse du dieu de la foudre. Télécharger le jeu gratuit Lightning Princess





Puzzle And The City (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 333 Mo, iOS 11.0, Roti-x) Dans "Puzzle And The City", endossez le rôle de maire pour transformer un petit village en une mégapole animée grâce à des puzzles de match 3, en attirant des célébrités, en construisant des bâtiments fascinants et en relevant divers défis aux côtés de votre secrétaire Jenny. Télécharger le jeu gratuit Puzzle And The City





SouloMania (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 229 Mo, iOS 12.0, Compiled World LLC) SouloMania établit la norme pour les jeux de plateforme 2D sur mobile avec ses graphismes époustouflants, son gameplay addictif et ses performances fluides, offrant une expérience équilibrée pour les joueurs professionnels et occasionnels à travers 11 mondes, avec plus de 100 types d'ennemis, 150 mécanismes et 6 héros uniques avec des capacités supplémentaires et des acolytes. Télécharger le jeu gratuit SouloMania





Zombotron Re-Boot (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 226 Mo, iOS 12.0, Anton Karlov) Dans "Zombotron Re-Boot", une version remastérisée de la série originale, affrontez des zombies, des robots maléfiques et d'autres êtres morts-vivants sur une planète colonisée oubliée afin de découvrir ses mystères et de sauver les survivants. Cette version actualisée présente un moteur physique sophistiqué et de nouveaux effets riches, offrant un arsenal diversifié d'armes, des environnements destructibles pour un gameplay stratégique et des ennemis variés, à découvrir de préférence avec une manette de jeu et des écouteurs. Télécharger le jeu gratuit Zombotron Re-Boot





Nouveaux jeux payants iOS :

Dungeons of Aether (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.15, 189 Mo, iOS 10.0, Dan Fornace) Explorez les souterrains de Julesvale dans "Dungeons of Aether", un jeu de rôle au tour par tour offrant une aventure à votre rythme avec quatre héros uniques, une variété d'objets et de compétences, et des combats stratégiques où chaque choix peut conduire à la victoire ou à une défaite retentissante. Télécharger Dungeons of Aether à 5,99 €





Hitman: Blood Money (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 3,6 Go, iOS 16.0, Feral Interactive Ltd) Comme vu ce matin, l’agent 47 est de retour dans le meilleur jeu de la série. Complètement refait avec un nouveau moteur graphique, le jeu conserve ce qui a fait son succès en 2006, mais avec un enrobage moderne. Contrôles tactiles, compatibilité manette, paramètres graphiques et diverses aides visuelles ont également été ajoutés à la version Reprisal. Pour nous, c'est LE JEU de la semaine, voire du mois.



Si vous aimez les jeux d'action et d'infiltration, foncez ! Télécharger Hitman: Blood Money à 14,99 €





Metal Slug 1 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 172 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Quelle bonne surprise ! Après Metal Slug 3 et Metal Slug 4, voici le tout premier Metal Slug. Ce hit qui a fait les beaux jours des salles d'arcade et de la NeoGeo a été porté sur mobile par Hamster et SNK. Metal Slug a été publié par SNK en 1996.



Les joueurs contrôlent Marco et Tarma qui appartiennent à l'équipe des forces spéciales connue sous le nom de "Peregrine Falcon Squad".

Ils se battent pour vaincre le général Donald Morden, afin de récupérer l'arme qu'ils ont volée, le "Metal Slug".

Les joueurs peuvent utiliser diverses armes et véhicules tels que le Metal Slug pour faire basculer le combat en leur faveur. Télécharger Metal Slug 1 à 3,99 €