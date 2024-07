Sorties jeux : Kingdom Rush 5, Metal Slug: Awakening, Sonority et Werewolf: Purgatory

Aujourd'hui, 7 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Kingdom Rush 5: Alliance, Metal Slug: Awakening, Sonority et Werewolf: Purgatory.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Sonority (Jeu, Aventure / Musique, iPhone / iPad, v1.0, 581 Mo, iOS 14.0, Application Systems Heidelberg...) Sonority est un jeu d'aventure musical innovant ayant pour cadre un univers aussi fascinant que détaillé. Incarnez Esther (et sa flûte de pan) et découvrez le jardin rocheux, un lieu où abondent la musique et les énigmes en tout genre. Les graphismes élégants et la jouabilité intuitive en font un jeu idéal pour les amateurs de musique et de réflexion, bien qu'il puisse nécessiter une bonne dose de patience pour maîtriser les niveaux plus complexes. En effet, l'ensemble est un peu lent, il faut le savoir.



Visuellement, Sonority nous fait penser à un certain Oceanhorn... Télécharger Sonority à 3,99 €





CD2: TrapMaster (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 579 Mo, iOS 11.0, ACE Entertainment.LLC) Dans "Trap Master", les joueurs créent un ensemble unique de pièges et de pouvoirs mortels pour défendre plus de 100 bases contre des vagues de 45 ennemis différents aux capacités uniques. Grâce à la génération procédurale, aux nombreuses améliorations et au système de trésors, chaque partie offre une grande rejouabilité et une aventure immersive, tandis que vous vous préparez à des combats de boss impitoyables. Télécharger CD2: TrapMaster à 3,99 €





Kingdom Rush 5: Alliance (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.00.18, 360 Mo, iOS 13.0, Ironhide S.A.) "Kingdom Rush 5 : Alliance" perpétue la tradition de la série de jeux de tower defense stratégiques, en introduisant de nouvelles alliances et unités pour diversifier les tactiques. Le jeu propose des niveaux stimulants, des graphismes impressionnants et des scénarios captivants qui maintiennent l'intérêt des joueurs. Tout en conservant les mécanismes de base appréciés des fans, l'ajout d'alliances apporte une nouvelle couche de stratégie et d'excitation. Non seulement vous pouvez jouer avec un dragon, mais vous pouvez enfin contrôler deux héros en même temps. Ce peut être deux dragons ou autre parmi les grands noms comme les Paladins, les Archers, les Mages, les Nécromanciens, etc. Télécharger Kingdom Rush 5: Alliance à 7,99 €





Werewolf: Purgatory (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,2 Go, iOS 13.0, Different Tales) Combattez des monstres, enquêtez sur des conspirations insidieuses et explorez le côté sombre de la nature (in)humaine dans Werewolf : The Apocalypse - Purgatory, un mélange unique de thriller dark fantasy, de roman visuel et de jeu de rôle sur table situé dans l'univers du Monde des Ténèbres. Naviguez dans le jeu en utilisant les mécanismes du RPG, en équilibrant stratégiquement la santé, la volonté, la rage, les compétences, le haro et l'inventaire, et bien plus encore. Le seul bémol, Werewolf n'est pas traduit en français, du moins pas pour son lancement. Télécharger Werewolf: Purgatory à 9,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Circle Survive (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 66 Mo, iOS 15.6, Oguzhan Kati) Calmez-vous et concentrez-vous rapidement avec ce casse-tête simple qui utilise des commandes à l'écran avec un seul doigt et une visée automatique pour vous aider à parcourir des niveaux uniques et à éliminer les ennemis. Adapté à tous les niveaux, il offre à la fois des défis stimulants et un moyen rapide de se reposer et de se recentrer. Télécharger le jeu gratuit Circle Survive





Metal Slug: Awakening (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3.3, 2,7 Go, iOS 12.0, HaoPlay Limited) "Metal Slug: Awakening" reprend le gameplay classique adoré par les fans tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités passionnantes comme l'aventure mondiale, la coopération à 3 joueurs, et les défis Rogue-like. Le passage à la 3D des graphismes n'entache en rien le gameplay en 2D si jouissif. Retrouvez également l'humour décalé de ce d'action indémodable ! Télécharger le jeu gratuit Metal Slug: Awakening