Le jeu de foot Super Sidekicks revient sur mobile grâce à ACA NeoGeo

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Cette semaine, le nouveau classique de la collection "ACA NeoGeo" de SNK et Hamster n'est autre que le jeu de football Super Sidekicks qui débarque sur iOS et Android. Les deux éditeurs tiennent le rythme avec au moins un jeu par semaine depuis le lancement de cette série qui remet au goût du jour les classiques de la NeoGeo.

SUPER SIDEKICKS ACA NEOGEO

Le jeu de football Super Sidekicks a été lancé en 1992 et est considéré comme le premier titre réaliste du genre, sachant que ISS est sorti en 1994 sur Super Nintendo (l'actuel PES). Super Sidekicks vous permet d'affronter des équipes du monde entier avec un gameplay innovant qui était résolument arcade mais assez profond pour l'époque. Comme dans le célèbre Kick-Off, il fallait véritablement construire pour attaquer, mais ici avec une réalisation bien plus flatteuse.



Hamster a déjà publié une bande-annonce pour la version console NeoGeo de Super Sidekicks ACA que vous pouvez regarder :



En attendant l'adaptation des autres Sidekicks sortis en 1994, 1995 et 1998, vous pouvez vous défouler ce premier opus qui profite ici de la sauvegarde automatique, du support des manettes et d'autres commodités modernes.



Découvrez Super Sidekicks ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la série "ACA NeoGeo", sachez que l'on a déjà présenté Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5, Shock Troopers, ZED BLADE, PUZZLED, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, King of the Monsters, Last Resort et autre Fatal Fury 2;

Télécharger SUPER SIDEKICKS ACA NEOGEO à 3,99 €