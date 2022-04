Fatal Fury 2 débarque sur mobile en version ACA NeoGeo

Alban Martin

Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster n'est autre que le jeu de combat Fatal Fury 2 sur iOS et Android. Il arrive quelques semaines après le portage du premier opus, toujours par les mêmes éditeurs qui proposent quasiment un jeu par semaine depuis le lancement fin 2021.

Découvrez ci-dessous vidéo de la version console de Fatal Fury 2 ACA NeoGeo :

FATAL FURY 2 ACA NEOGEO est disponible

Fatal Fury 2 a fait ses débuts en 1992 et met en scène Joe Higashi, Terry et Andy Bogard, et d'autres qui s'affrontent pour déterminer qui est le plus fort. Fatal Fury 2 propose des mécanismes de mouvements de désespoir qui peuvent inverser la tendance, des combats au second plan (une révolution pour l'époque) et bien plus encore comme la possibilité de changer de personnage entre les niveaux.



Comme pour les autres jeux de la série ACA NeoGeo de Hamster, Fatal Fury 2 offre de nombreuses commodités modernes comme le support des manettes ou la synchronisation dans les nuages pour reprendre une partie sur n'importe quel appareil.



Découvrez Fatal Fury 2 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Nous avons déjà vu les jeux Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5, Shock Troopers, NAM-1975, ZED BLADE, PUZZLED, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, King of the Monsters, et Last Resort.

Télécharger FATAL FURY 2 ACA NEOGEO à 3,99 €