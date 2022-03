SNK sort son légendaire jeu de combat Fatal Fury sur mobile

Cette semaine, le nouveau classique de la série ACA NeoGeo de SNK et Hamster n'est autre que le légendaire jeu de combat Fatal Fury sur iOS et Android. Fatal Fury fait suite au shoot'em up Last Resort paru la semaine denière dans la même collection rétro. Celui-là est un peu plus intéressant puisqu'il a connu un grand succès à sa sortie.

Place à FATAL FURY sur iOS et Android

Fatal Fury a fait ses débuts en 1991 et a été l'un des jeux de combat les plus influents du début des années 90 avec Street Fighter et King of Fighters. Il a d'ailleurs été le premier jeu à présenter le tournoi "King of Fighters". Les joueurs prennent part à des combats de rue brutaux dans divers endroits, dans le but de renverser le tristement célèbre seigneur du crime Geese Howard.



Après être sorti sur consoles, notamment sur Nintendo Switch, le voilà donc sur nos mobiles. Regardez la bande-annonce de la sortie originale sur console de Hamster :

​​​​​​​L'idée de la série est d'apporter les jeux chefs-d'œuvre de la NEOGEO sur iPhone, iPad et Android. Ainsi, la difficulté et l'aspect des jeux NEOGEO de l'époque peuvent être reproduits grâce aux paramètres et options de l'écran. Les joueurs peuvent également bénéficier de fonctionnalités en ligne telles que les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter le jeu sur écran tactile.



Parmi les titres les plus intéressants, citons Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, et King of the Monsters.

Télécharger FATAL FURY ACA NEOGEO à 3,99 €