ChocoboGP' : Square Enix sort un spin-off mobile avant la version Switch

Avant la sortie du nouveau jeu Chocobo GP sur Nintendo Switch à venir en mars prochain, Square Enix a publié une application dérivée gratuite sur iOS et Android intitulée Chocobo GP', le prime signifiant "dash". Un spin-off qui met en avant les fameux oiseaux à monter de Final Fantasy 7, probablement toujours le meilleur opus de la série.

ChocoboGP' est arrivé sur iOS et Android

Voici l'histoire de ce jeu clairement inattendu :

Chocobo et son fidèle compagnon mog Atla sont partis en quête de trésors.



Soudain, une ombre mystérieuse les dépasse sans crier gare et vole les fruits de leurs efforts. Enfer et damnation !



Chocobo enfile sans attendre les vieux patins à roulettes qui traînent là pour poursuivre le coupable par monts et par vaux (et par plein d'autres endroits encore).



Nos deux chasseurs de trésors ignorent que cette rencontre fortuite leur réserve une nouvelle aventure...

Chocobo GP est un runner qui se contrôle à l'aide de deux boutons pour diriger votre monture et son cavalier mog. L'objectif est de terminer les niveaux en attrapant tous les trésors possibles, mais attention, une chute et vous perdez vos trouvailles. Tout est une question d'équilibre assez subtile, et pour passer certains obstacles, vous devrez améliorer vos patins à roulettes. Oui, le chocobo est monté sur des rollers personnalisables avec les pièces glanées à la fin de chaque niveau.



Chocobo GP propose aussi des classements et un mode fantôme pour se tirer la bourre. Sur iOS, Chocobo GP' utilise le classement Game Center tandis que la version Android utilise le classement Google Play Games.



Pour l'instant, il n'y a pas d'achat intégrés dans Chocobo GP', mais on imagine que cela pourrait arriver dans un second temps. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez obtenir gratuitement Chocobo GP' sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



Enfin, voici la vidéo du jeu de Switch qui viendra concurrencer un certain Mario Kart. Dommage que Square Enix ne nous ait pas proposé cette version :



Télécharger le jeu gratuit ChocoboGP'