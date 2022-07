Square Enix lance Octopath Traveler: Champion of the Continent sur mobile

Après la mise en ligne des pré-commandes et des pré-enregistrements le mois dernier et l'annonce de la date de sortie, Octopath Traveler : Champions of the Continent peut désormais être téléchargé sur iOS et Android. Si vous n'avez pas suivi, Octopath Traveler : Champions of the Continent est le tout dernier jeu mobile de Square Enix à sortir en dehors du Japon, et il s'agit d'une préquelle exclusive au superbe JRPG Octopath Traveler. Octopath Traveler : Champions of the Continent se déroule dans le même univers que le jeu principal sur console et PC, avec des personnages de ce dernier. Avec plus de personnages jouables que dans le jeu console/PC et la même superbe esthétique 2D HD, Octopath Traveler : Champions of the Continent est l'un des plus beaux JRPG traditionnels sur mobile.

Un magnifique RPG japonais traditionnel

Regardez le trailer vidéo :

Comme dans les épisodes précédents de la saga, les graphismes en pixel-art font mouche avec leur aspect 3D, notamment les décors très travaillés. De plus, le gameplay simplifié sied parfaitement aux écrans tactiles, notamment lors des combats. Rappelons qu'il y a plus de 64 personnages à collectionner et que votre équipe de héros peut monter jusqu'à huit. Enfin, outre les missions secondaires, il faut noter le retour de Yasunori Nishiki, le compositeur originel de la bande-son d’Octopath Traveler.



Si vous l'avez précommandé, le téléchargement a déjà du s'effectuer. Sinon, vous pouvez l'installer depuis l'App Store pour iOS et le Google Play pour Android. Octopath Traveler : Champions of the Continent est un jeu de rôle solo qui est gratuit. Les achats in app listés sur l'App Store comprennent différents ensembles de rubis et d'objets spéciaux qui ne semblent pas obligatoires, en tout cas sur les premières heures de jeu. En tout cas, on apprécie grandement ce portage, même si on lui préfère un bon vieux Final Fantasy 6 ou même Chrono Trigger.



Avez-vous joué à Octopath Traveler sur PC ou Nintendo Switch ?

Télécharger le jeu gratuit Octopath Traveler