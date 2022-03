CHRONO TRIGGER 2.1 s'adapte enfin aux grands iPhone

Annoncée en début de semaine par Square Enix, la mise à jour majeure pour Chrono Trigger sur iOS, Android et Steam, est arrivée en ce vendredi 11 mars. Cette version promettait de nombreuses nouvelles fonctionnalités et corrections, mais sans préciser si l'affreux style serait réglé sur mobile. En effet, il a été pas mal critiqué à sa sortie, avant de corriger le rendu... uniquement sur Steam. Apparu en 2011 sur App Store, Chrono Trigger était passé entre nos mains en 2012 avec un test réussi.

Chrono Trigger enfin délesté de ses problèmes

La mise à jour majeure a été mise en ligne cette nuit, avec l'arrivée du menu supplémentaire (que vous pouvez utiliser lorsque vous avez terminé le jeu), la prise en charge des écrans larges et donc des iPhone les plus récents, les options de combat automatique, des contrôles améliorés, etc. La version mobile du RPG nippon n'inclut cependant toujours pas l'option "graphismes originaux" de la version Steam. Dommage !



Voici tous les changements de la version 2.1 de Chrono Trigger :

Compatibilité avec les écrans larges

L'application est désormais compatible avec les écrans jusqu'au 21:9.

Contrôles améliorés

Les contrôles du pavé directionnel ont été améliorés.

Le design du pavé directionnel a été modifié pour le rendre plus visible.

Un point d'exclamation s'affichera désormais pour indiquer les intéractions possibles, telles que parler ou inspecter.

La taille des icônes marquant les entrées des donjons et autres a été modifiée pour les rendre plus visibles.

Les zones d'événements ont été modifiées pour être plus facile à terminer avec les contrôles tactiles.

De légers ajustements supplémentaires ont été effectués pour les contrôles.

Combats améliorés

La vitesse des combats automatiques a été augmentée de x1,5.

Il est désormais possible d'enchaîner les combats directement en mode automatique.

La vitesse des combats peut être modifiée à partir du MENU.

Caractéristiques supplémentaires

Il y a désormais 20 emplacements de sauvegarde disponibles.

Un mode « Bonus » a été ajouté, permettant de visualiser librement les éléments suivants : cinématiques, illustrations, sons et fins.



Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Il est décevant de voir que Square Enix ne donne toujours pas à Chrono Trigger sur mobile le soin qu'il mérite. En dehors des problèmes avec les visuels, les nouvelles fonctionnalités sont des ajouts bienvenus et permettront de mieux rejouer. Maintenant que cette mise à jour est sortie sur mobile et qu'elle sera probablement bientôt disponible sur Steam, j'espère que Square Enix pourra ajouter les options visuelles. Les amateurs de RPG comme Final Fantasy peuvent foncer, Chrono Trigger est enfin mûr.

Télécharger CHRONO TRIGGER à 4,99 €