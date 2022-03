Sorties jeux : UNREAL LIFE, Puzzle Quest 3, Labyrinth City

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement UNREAL LIFE, Puzzle Quest 3, Labyrinth City.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Puzzle Quest 3 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 681 Mo, iOS 13.0, 505 Games (US), Inc.) Maîtrise les stratégies des séries de 3 dans Puzzle Quest 3, le nouvel opus de la célèbre franchise mêlant casse-tête et RPG. Prépare-toi à vivre une aventure épique à travers Etheria, un dangereux royaume fantastique truffé d'ennemis à terrasser et de fidèles alliés à recruter.



Explore de mythiques donjons, découvre de fabuleux trésors et débloque des équipements légendaires, tout en suivant un incroyable scénario inédit qui fera de toi la nouvelle légende de Puzzle Quest !



Combine des gemmes dans toutes les directions pour charger des sorts et lancer de puissantes attaques lors de combats explosifs en 1 contre 1. Télécharger le jeu gratuit Puzzle Quest 3





Pixel Shooter Infinity (Jeu, Action, iPhone, v1.0.1, 68 Mo, iOS 9.0, atrium games) Un jeu de shoot'em up en 2D simple et exaltant, au style pixel art minimaliste.

Prenez le contrôle d'un vaisseau spatial toujours plus performant et éliminez une foule d'ennemis.

Grâce au support du Game Center d'Apple, vous pouvez affronter des joueurs du monde entier ! Télécharger le jeu gratuit Pixel Shooter Infinity





Ninos Island (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0.3, 43 Mo, iOS 12.4, Marco Asbeck) Plongez dans le monde de Nino ! Courez et sautez avec Nino d'île en île, en résolvant des énigmes et en trouvant les clés cachées !



Les points forts de Nino :

* Amusez-vous dans 60 niveaux uniques.

* Jouez dans 6 mondes différents.

* Combattez des boss.

* Agissez vite avant de manquer de temps Télécharger le jeu gratuit Ninos Island





Last DNA (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 677 Mo, iOS 12.0, Mert Kalaylioglu) Collectez de l'ADN parmi les astéroïdes et sauvez les espèces disparues.

Compétences de base : Bouton droit et gauche, viser et tirer.

Compétences supplémentaires : Crochet, bouclier, tir rebondissant. Télécharger le jeu gratuit Last DNA





Koukoug (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 315 Mo, iOS 14.0, Jos LANDURE) Koukoug est un jeu mobile à la première personne de type PropHunt.



Deux équipes s'affrontent : l'une dispose d'un temps imparti au début de la partie pour aller se cacher dans le décor tandis que l'autre devra se charger de le trouver dans un temps limité.

Vous pensez avoir démasqué un adversaire ?



Jouez avec vos amis en organisant vos propres parties, ou jouez également avec des inconnus.



Discutez et échangez directement sur le chat en jeu ! Télécharger le jeu gratuit Koukoug





Clicker Cats - Idle Héros RPG (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.2, 358 Mo, iOS 10.0, Platonic Games) Kit vient d'hériter de la taverne de sa grand-mère et veut la réparer afin que les héros du monde entier puissent se reposer et profiter d'un moment de tranquillité entre deux aventures épiques !



Castle Cats est un jeu RPG inactif relaxant où vous envoyez vos héros en quête pour trouver de nouveaux trésors pour votre taverne !



Jouez seul ou en raid pour vaincre les ennemis et les boss et explorer tous les donjons de Dragonia. Télécharger le jeu gratuit Clicker Cats - Idle Héros RPG





Castle War: Idle Island (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.8, 489 Mo, iOS 13.0, Plug In Digital) Castle War: Idle Island est un jeu de type battler en JcJ où vous jouez château contre château.

Construisez des tours, fabriquez des canons, engagez des mages et des mercenaires.



Gouvernez votre île et confiez des missions à votre village. Construisez votre château en fonction de votre stratégie et utilisez les différentes aptitudes offensives et défensives à votre disposition.



Envoyez vos troupes : des archers, des épéistes et des piquiers ouvriront la marche vers la porte du château adversaire. Télécharger le jeu gratuit Castle War: Idle Island





Border Wars (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v2.6, 98 Mo, iOS 11.0, Faraz Ahmad Khan) Commandant, vous devez prendre le contrôle de vos soldats dans les nouveaux jeux de l'armée. Vous êtes capable de commander des troupes allant des unités brandissant des pistolets aux tireurs d'élite, en passant par les chars, les jeeps mitrailleuses et l'artillerie. Inspiré de certains des meilleurs jeux militaires sur mobile qui mettront à l'épreuve vos compétences en simulateur de combat.



Les joueurs de simulateur de bataille et de jeux militaires adoreront la guerre des tranchées comme le style de chaque mission avec des warpips comme des jeux de stratégie. Vous pouvez déployer vos troupes comme des batailles de tranchées mais aussi gérer de l'argent comme les jeux RTS classiques. Télécharger le jeu gratuit Border Wars





Battle Hunters Zero (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5, 823 Mo, iOS 10.0, Phase Two Games Pty. Ltd.) Le royaume est en danger, et le plus vieux et le plus sage des sorciers est le seul à pouvoir tenir en échec un méchant sans nom. Trois héros partent à la recherche du Vieux et l'aident à combattre cette mystérieuse terreur, avec l'aide d'une foule de puissants guerriers qui se joignent à la quête pour défendre le pays.



Combattez toutes sortes de créatures et de monstres ignobles en vous frayant un chemin à travers les différentes régions du royaume. De la Grande Forêt, peuplée de gobelins sournois et de trolls imposants, aux hautes falaises de la Désolation, où des gargouilles vicieuses et des golems de pierre imparables se dressent sur votre chemin. Rencontrez des héros courageux et puissants venus des quatre coins du pays, et d'autres de l'espace et du temps. Télécharger le jeu gratuit Battle Hunters Zero





Nouveaux jeux payants iOS :

UNREAL LIFE (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.3, 487 Mo, iOS 10.0, room6 LLC.) Unreal Life, le célèbre jeu indépendant ayant reçu des distinctions telles que le « New Faces Award » du Japan Media Arts Festival, est enfin disponible sur iPhone et iPad !



Voyagez dans un monde magnifique en pixel art avec un feu de signalisation parlant.



Il s'agit de l'un des premiers titres du label de jeux indépendants « Yokaze », qui propose des jeux capables de vous plonger dans leur univers grâce à leur atmosphère et à leurs expériences émotionnelles.



Télécharger UNREAL LIFE à 6,99 €





Silent Dot (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 30 Mo, iOS 10.0, Sander Vanhove) Silent Dot est un jeu de puzzle minimaliste.



Déplacez le point dans plus de 180 niveaux vers le triangle. Résolvez de nombreuses énigmes fascinantes. Facile à prendre en main, difficile à maîtriser. Un jeu pour tous ceux qui aiment un bon puzzle. Télécharger Silent Dot à 1,99 €





Ozwomps Voyage (Jeu, Musique / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 330 Mo, iOS 15.0, Daniel Murray) Faites voler Ozwomp dans un voyage à travers l'espace et le temps ! Il y a beaucoup de choses merveilleuses et de lieux intéressants à observer. Ne t'inquiète pas ! !! Aucun mal ne vous sera fait au cours de ce voyage !



Il s'agit d'un jeu de vol méditatif qui plaira à ceux qui aiment explorer. Au cours de ce voyage, je vous recommande de ralentir et de profiter des vues et des sons.



Le jeu peut être terminé en moins de 10 minutes, mais prenez plus que cela ; il est préférable que ce voyage dure beaucoup plus longtemps ; passez votre temps à voler à travers les étoiles, qui sait ce que votre vie vous apportera quand vous aurez terminé. Télécharger Ozwomps Voyage à 1,99 €





LAST RESORT ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 164 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) LAST RESORT est un jeu de shoot'em up sorti par SNK en 1992.

Les joueurs peuvent utiliser des armes telles que des lasers, des grenades à tête chercheuse ou des grenades qui peuvent être renforcées jusqu'à trois fois, ainsi qu'une "unité" qui peut annuler les balles ennemies et attaquer les ennemis.

En utilisant ces capacités et de nombreuses autres attaques, les joueurs se battront pour gagner la guerre entre les robots et l'humanité. Télécharger LAST RESORT ACA NEOGEO à 3,99 €