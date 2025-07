Saint Seiya EX : un jeu de cartes en 3D fidèle aux Chevaliers du Zodiaque

Saint Seiya EX, officiellement licencié par Toei Animation, est un jeu de cartes stratégique en 3D qui plonge les joueurs dans l’univers emblématique de Saint Seiya, aussi connu en France sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Il n'y a pas que One Piece et Dragon Ball dans la vie ! Encore une fois, vous êtes les premiers au courant.

Découvrez Saint Seiya EX sur mobile

Ce titre, conçu pour iOS (Android devrait arriver plus tard), recrée avec fidélité l’expérience audiovisuelle de l’anime japonais grâce à des visuels en 3D de qualité et des doublages authentiques. Plus de 40 personnages iconiques, incluant les cinq Chevaliers de Bronze, les Chevaliers d’Or et Athéna, se réunissent pour revivre des batailles épiques comme le Tournoi des Galaxian Wars, les Douze Temples ou la Tour des Spectres.



Les fans retrouveront des attaques légendaires telles que le Pegasus Meteor Fist ou l’Exclamation d’Athéna, sublimées par des animations spectaculaires.



Le jeu espère tirer son épingle du jeu par son système d’évolution unique : tous les personnages, qu’ils soient de rang R ou supérieur, peuvent atteindre le niveau SSR en débloquant le Huitième Sens, permettant de transformer n’importe quel Chevalier en allié redoutable. Le système de transfert de ressources facilite le développement des personnages sans perte, rendant la création d’équipe fluide et accessible.



Les musiques culte comme Pegasus Fantasy et les voix originales des acteurs japonais, tels que Masakazu Morita ou Takahiro Sakurai, renforcent l’immersion dans l’univers de Saint Seiya.



Côté gameplay, Saint Seiya EX propose des combats tactiques en temps réel où les combinaisons et positionnements des personnages influencent l’issue des batailles. Les joueurs peuvent explorer l’histoire principale, défier les Douze Temples ou s’affronter en modes PvE et PvP.

Un jeu de cartes plus profond qu'il n'y parait

Bien que présenté comme un jeu de cartes, il s’apparente davantage à un auto-battler 3D, offrant une expérience visuelle et stratégique captivante. Destiné aux fans de la série, mais aussi accessible aux nouveaux venus, Saint Seiya EX promet une aventure palpitante pour protéger Athéna et dominer le Sanctuaire. Si vous avez grandi avec les Chevaliers du Zodiaque, cochez la case du 10 juillet. C'est la date de sortie visible sur l'App Store philippin, en espérant que ce soit aussi celle du lancement mondial.

Télécharger le jeu Saint Seiya EX