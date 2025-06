Dragon Ball Gekishin Squadra remplace DB Multi avant sa sortie

Rares sont les mangas qui durent aussi longtemps que le célèbre Dragon Ball. Malgré le décès de son créateur Akira Toriyama l'année dernière, la franchise continue de prospérer. Bandai Namco a récemment annoncé que le jeu de style MOBA, Dragon Ball: Multi serait désormais appelé Dragon Ball Gekishin Squadra.

Découvrez Dragon Ball Gekishin Squ4dra

Gekishin Squadra met en scène des équipes de personnages emblématiques de Dragon Ball s'affrontant dans un style MOBA classique. Bien qu'il s'éloigne de l'expérience traditionnelle de Dragon Ball, il regorge de personnages familiers et appréciés des fans.

Un récent test réseau, notamment disponible en France, a offert un aperçu plus détaillé de la nouvelle identité du jeu, en introduisant le mode Finders Keepers, où les équipes s'affrontent pour sécuriser des coffres au trésor cachés pendant que leurs adversaires tentent de les en empêcher. Le test a également présenté de nouveaux personnages, dont des incontournables comme Goku Super Saiyan et Vegeta, ainsi que des favoris de longue date tels que Super Uub, Dabura et Bojack Full Power.

Notre avis sur la bêta

La bêta de DB Multi nous avait quelque peu déçu par la présence de nombreux bots et un gameplay simple mais répétitif, proche d’un MOBA basique comme Pokémon Unite, mais loin de la profondeur de League of Legends. Les graphismes et animations sont cependant superbes. Free-to-play, la progression repose sur un pass de combat et des améliorations cosmétiques, avec un grinding nécessaire pour débloquer des héros, la monnaie premium n’étant pas encore disponible.

Un jeu mobile en plus

Bien que Gekishin Squadra, pardon DB Multi, ait connu plusieurs phases de tests, une sortie complète sur mobile est attendue plus tard cette année. Bien que certains fans préfèrent un style de combat plus direct comme Dragon Ball FighterZ, les joueurs mobiles doivent se contenter à date de Dragon Ball Legends et de Dokkan Battle.

Télécharger le jeu gratuit Dragon Ball Gekishin Squ4dra