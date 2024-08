Notre avis sur Dragon Ball Project:Multi (+ vidéos)

Dragon Ball Project Multi continue de titiller les fans de la franchise avec la sortie de nouvelles bandes-annonces de personnages, mettant en avant Super Saiyan Goku, Krillin et Piccolo (Satan Petit-Coeur). Ce jeu, développé par Bandai Namco Entertainment et Ganbarion, est le premier jeu de combat en équipe 4v4 de l'univers Dragon Ball, offrant une nouvelle dimension à l'univers du regretté Akira Toriyama, décédé le 1er mars dernier. L'occasion aussi de partager notre avis dans un test flash.

Découvrez le nouveau Dragon Ball Project:Multi

Dans Dragon Ball Project, vous plongerez dans des combats explosifs où chaque équipe de quatre joueurs doit coopérer pour vaincre l'équipe adverse ou accomplir des objectifs spécifiques. Chaque personnage dispose évidemment de capacités uniques qui définissent leur rôle sur le champ de bataille, qu'il s'agisse de causer des dégâts massifs, de protéger leurs alliés, ou d'utiliser des compétences techniques pour soutenir l'équipe ou perturber l'ennemi. Au fur et à mesure de l'avancement de la partie, les héros que vous contrôlez gagneront en puissance, vous offrant la possibilité de détruire les joueurs ennemis ainsi que les boss. Ce petit côté RPG qui fait que l'on revient sans cesse.



Un des points forts du jeu est la possibilité de personnaliser vos héros, avec des options allant des changements esthétiques simples, comme des skins, à des modifications d'animations, telles que les entrées en scène ou les animations de finisher spéciales. Cela permet à chaque joueur d'exprimer son style unique et son amour pour les personnages de Dragon Ball. On sent que les développeurs ont soigné leur titre, alors que des jeux comme Dokkan Battle et Legends ont été des succès incroyables sur mobile. Mais l'enrobage ne fait pas tout.

Notre avis sur la bêta

Après avoir passé quelques heures sur la bêta, nous sommes quelque peu déçus, notamment en raison de la prédominance des bots. Bien que le gameplay soit simple et agréable, ressemblant à un MOBA court et basique comme Pokemon Unite, il manque de profondeur et est assez répétitif. On est encore loin d'un LoL, bien que les animations soient superbes, tout comme les graphismes.



Le jeu est free-to-play et la progression est liée à un pass de combat et à des améliorations cosmétiques, mais pour débloquer des héros, il faut faire du grinding ou utiliser de la monnaie premium, qui n'est pas encore disponible à l'achat.



Espérons que les développeurs parviennent à améliorer les points faibles du jeu avant le lancement mondial.

Les nouvelles vidéos

Voici les nouvelles vidéos officielles :

Date de sortie de Dragon Ball Project

Bien que la date de sortie officielle de Dragon Ball Project Multi ne soit pas encore fixée, une bêta fermée est déjà disponible dans plusieurs régions, dont la France, le Canada, l'Allemagne, le Japon, et les États-Unis, jusqu'au 3 septembre. Ce jeu multijoueur, nécessitant une connexion Internet, sera jouable sur iOS, Android, et Steam, en cross-platform.



Avec ses combats dynamiques, sa personnalisation poussée et son gameplay stratégique en équipe, Dragon Ball Project s'annonce comme une nouvelle étape incontournable pour tous les fans de l'univers Dragon Ball. Alors que le jeu se prépare à son lancement mondial, les fans peuvent déjà l'ajouter à leur liste de souhaits sur Steam et s'inscrire pour les prochaines mises à jour. Que pensez-vous de ce nouvel opus ? Préparez-vous à faire équipe et à montrer votre force dans ce jeu de bataille épique !

Télécharger le jeu gratuit DRAGON BALL PROJECT:Multi