Dragon Ball Legends accueille Majin Vegeta !

En hommage à la série originale et à son créateur, Akira Toriyama décédé le 1er mars dernier, Bandai Namco a lancé une mise à jour majeure pour Dragon Ball Legends, intégrant le puissant personnage Ultra "Majin Vegeta". Ce nouvel ajout fait partie de la saga "Majin Buu" de Dragon Ball Z, dont on attend d’autres personnages emblématiques.

Majin Vegeta est jouable !

Les joueurs peuvent revivre l’iconique scène de lavage de cerveau dans le jeu mobile le plus joué de la licence, avec plus de 100 millions de téléchargements. L’événement est disponible jusqu’au 14 novembre, parfait pour les fans du manga. De plus, le Legends Weekend propose 100 Chrono Crystals et des récompenses comme le Multi-Z Power pour les personnages Legends Limited, simplement en se connectant trois jours de suite et en complétant les missions quotidiennes du week-end.

Pour en revenir au nouveau personnage, le clivant Majin Vegeta, sachez qu'il offre des capacités offensives et défensives stratégiques, tirant pleinement parti de sa jauge unique. Sa principale force réside dans son contre aux attaques Blast Arts : une fois la jauge unique remplie, Majin Vegeta peut contrer ces attaques, bloquer les échanges d’ennemis et activer une attaque spéciale, idéale pour concentrer les attaques sur un adversaire spécifique.

En outre, il peut neutraliser l’adversaire en scellant ses capacités Special Move et Special Arts lorsque sa jauge est pleine, et en augmentant la puissance de leurs attaques Strike via des attaques Blast. Cela limite les options offensives de l’adversaire, surtout s’il redoute le contre de Vegeta.

Son Ultimate Arts est également loin d'être anodin, empêchant les ennemis de se substituer et infligeant des dégâts partiels aux personnages de soutien adverses. Ses capacités de couverture spéciale et de manipulation des temps de substitution lui permettent de cibler efficacement des ennemis clés.

Avec son Z Ability, Majin Vegeta renforce les attaques et la défense de la saga Majin Buu et de la classe Saiyan, augmentant également les dégâts Ultimate et Awakened. En outre, en tant que leader, il bénéficie d’un bonus de récupération de Ki et d’attaque, ce qui le rend idéal pour les combats de haute intensité et pour dominer le terrain de bataille.



Une vidéo de présentation vous permet de découvrir Majin Vegeta :

Notre avis sur Dragon Ball Legends

Si vous aviez manqué notre présentation du jeu, ou même le comparatif entre Dragon Ball Legends et Dragon Ball Dokkan Battle, voici ce qu'il faut retenir du titre du jour.

Points forts

Graphismes fidèles

Dragon Ball Legends se distingue par des graphismes d'excellente facture, avec des animations de combat fluides et des effets visuels détaillés qui rendent hommage à l'intensité de la série animée. Les mouvements spéciaux et les attaques emblématiques des personnages sont reproduits avec soin.

Système de combat dynamique

Le jeu utilise un système de combat en temps réel, facile à prendre en main mais qui offre une profondeur stratégique. Les contrôles basés sur des glissements et des touches rapides permettent aux joueurs de combiner des attaques physiques, des attaques spéciales et des esquives, rendant chaque combat interactif et immersif.

Variété de personnages et fidélité à l'univers Dragon Ball

Avec un vaste roster de personnages allant des classiques comme Goku et Vegeta aux versions alternatives et rares, Dragon Ball Legends permet aux fans de jouer avec leurs héros préférés et de recréer des équipes de rêve. Les personnages sont régulièrement mis à jour, et les événements ajoutent souvent de nouvelles versions emblématiques de la série.

Mécaniques de collection et progression RPG

Le jeu inclut des mécaniques de collection et d’amélioration, où les joueurs peuvent renforcer leurs personnages et débloquer de nouvelles capacités. De quoi relancer constamment l'intérêt.

Modes de jeu variés

En plus du mode histoire, qui explore un scénario original basé sur l’univers de Dragon Ball, le jeu propose aussi des modes compétitifs en ligne. Les joueurs peuvent affronter d'autres joueurs dans des batailles PvP.

Points faibles

Bien que le jeu soit globalement (très) apprécié, il a deux points faibles :

Modèle économique et monétisation : Dragon Ball Legends repose sur des achats intégrés et un système de gacha pour obtenir les meilleurs personnages. Il est quasiment impossible de ne pas dépenser si l'on joue tout au long de l'année.

: Dragon Ball Legends repose sur des achats intégrés et un système de gacha pour obtenir les meilleurs personnages. Il est quasiment impossible de ne pas dépenser si l'on joue tout au long de l'année. Connexion : Le jeu nécessite une connexion internet permanente et utilise d'ailleurs aussi beaucoup de stockage, ce qui n'est pas anodin.

Avec plus de 400 personnages au choix, il y a de quoi faire dans DB Legends, une véritable drogue pour les amateurs et une source de dépense parfois excessive. Mais quand on aime, on ne compte d'après le dicton.



Dragon Ball Legends est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et le Play Store pour Android, avec des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit DRAGON BALL LEGENDS