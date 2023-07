Notre avis sur le jeu mobile Arena Breakout (+ vidéo)

Découvrez la toute dernière bande-annonce d'Arena Breakout, le jeu étant enfin disponible dans le monde entier sur iPhone, iPad et Android. Si vous cherchiez un remplaçant ou une alternative à COD Mobile et autre PUGB, Arena Breakout a tout pour plaire. En effet, il s'agit d'un nouveau Battle Royale, mais avec quelques singularités comme expliqué dans notre test.

Arena Breakout est enfin disponible

Level Infinite et MoreFun Studios ont officiellement lancé Arena Breakout à l'échelle mondiale pour les appareils mobiles, et cette sortie s'accompagne d'une bande-annonce de lancement très intéressante que vous pouvez apprécier ci-dessous :

Avec plus de 10 millions d'inscrits lors de sa phase de pré-enregistrement, le jeu démarre déjà avec une énorme base de joueurs, prête à se lancer dans une expérience mêlant bataille royale et PvPvE, où chaque combat compte et où la prise du butin est essentiel pour marquer des points supplémentaires.



Pour célébrer son lancement, Arena Breakout propose des événements limités pendant la semaine de lancement mondial, y compris une offre groupée de connexion de 7 jours et un mode Défi avancé pour des récompenses spéciales. Les joueurs ayant participé à la bêta fermée mondiale d'Arena Breakout peuvent obtenir des titres et des lots de récompenses spéciaux pour les joueurs qui reviennent. Par ailleurs, Arena Breakout organise aujourd'hui le premier Triathlon Arena Breakout. Regardez vos créateurs de contenu préférés, comme Levinho et ChocoTaco, tirer, piller et éclater lors de compétitions hebdomadaires diffusées en direct tout au long du mois.

Notre avis sur Arena Breakout

Comme nous vous l'avions expliqué lors de la phase bêta, dans Arena Breakout, la stratégie est essentielle. Chaque mouvement peut être déterminant, un faux pas et vous pouvez dire adieu à la partie en cours. Avant chaque match, les joueurs doivent choisir leur équipement avec soin, puis décider s'ils veulent engager le combat ou opter pour la récupération de ressources après les fusillades pour amasser du butin.

Les joueurs ont la possibilité de personnaliser leurs armes grâce à un système complet. Ils peuvent combiner plus de 700 pièces d'armes à feu pour les adapter à plus de 10 emplacements de modification.

Construisez et modifiez des armes ultra réalistes avec le système d'armurerie ultime d'Arena Breakout. Mélangez et associez plus de 700 accessoires pour les adapter à plus de dix emplacements de modification. Préparez-vous avant chaque mission avec l'équipement, les fournitures médicales et les accessoires adaptés à votre style de combat. Après chaque opération réussie, vendez et échangez les armes et les objets de valeur que vous trouvez dans le système de marché libre du jeu pour construire votre cachette et votre réputation de soldat de fortune légendaire.

Gameplay

Au départ, le jeu dispose d'un didacticiel complet permettant d'apprendre les commandes de base simples ainsi que d'autres mécanismes que le jeu a à offrir. L'un de ces mécanismes est l'inclusion des niveaux de bruit et de l'audio directionnel. Dans un jeu de tir tactique, savoir où se trouvent les ennemis est primordial. Il en va de même pour votre pointeur laser (si vous avez équipé votre arme de ce dernier), pensez à le désactiver dès que possible, sous peine d'être rapidement repéré.



Inversement, les ennemis eux-mêmes peuvent écouter vos empreintes sonores et connaître votre position actuelle si vous faites trop de bruit, que ce soit en sprintant ou en tirant avec votre arme. Les ennemis seraient alors en mesure de vous localiser avec précision, ce qui pourrait avoir pour conséquence de vous faire mourir et de vous faire perdre tout votre butin et votre équipement actuel.



À la base, Arena Breakout est un jeu de tir basé sur le loot qui ressemble à Destiny ou The Division où les joueurs peuvent traverser différentes missions et construire un arsenal.



Il est également important de noter que lors des parties multijoueur, le butin est partagé, ce qui encourage les joueurs à se coordonner correctement avec leurs coéquipiers pour s'assurer que la distribution du butin se fait de manière équitable.



Si votre butin est insuffisant, vous pouvez acheter des armes et d'autres objets auprès des contacts. Ils agissent essentiellement comme des donneurs de quêtes et des marchands à qui vous pouvez vendre les objets qui vous intéressent en même temps que vous faites vos achats.



Bien qu'il soit possible d'acheter des armes, le butin laissé par les ennemis est généralement la meilleure option car il est possible de les obtenir gratuitement et parfois de les doter d'accessoires pour les rendre plus efficaces.



Vous devrez également apprendre à gérer correctement votre équipement, car les emplacements dans votre sac seront rapidement occupés par les nombreux types de munitions et de butin que vous obtiendrez au cours des opérations.



Une autre caractéristique intéressante du jeu est que vous pouvez choisir de quitter les opérations à tout moment sans avoir à attendre que vos coéquipiers effectuent une extraction.

Réalisation

Arena Breakout c'est aussi un titre magnifique, pour le moment à 60 Hz, qui peut compter sur ses effets météorologiques dynamiques, ses ombres réalistes, ses nuages volumétriques et une bande-son immersive composée de plus de 1200 sons. Grâce à un nouveau système d'adaptation de la lumière, les joueurs oublieront vite qu'ils sont sur mobiles. La fluidité du jeu est excellente sur les derniers iPhone, à tester sur des modèles plus anciens.

Doté d'un éclairage de pointe et d'un système météorologique dynamique utilisant la technologie Unreal Volumetric Cloud, Arena Breakout brise le moule des jeux de tir occasionnels en offrant une expérience de FPS tactique hardcore riche et palpitante qui satisfera une nouvelle génération de joueurs mobiles.

Conclusion du test

Dans l'ensemble, Arena Breakout est très intéressant car différent de tous les jeux de tir classiques. Il nécessite une approche plus posée, avec un gameplay plus varié.



Voilà ce qu'il faut savoir sur Arena Breakout dont le seul défaut à date reste l'absence de support des manettes. Soit c'est prévu, soit cela ne viendra jamais par souci d'équité.



Alors, qui se lance dans la bataille sur iOS ou Android ?

Télécharger le jeu gratuit Arena Breakout