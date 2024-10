Notre avis sur le tout nouveau Age of Empires Mobile !

Après une attente interminable depuis son annonce lors du 25e anniversaire de la série en 2022, Age of Empires Mobile débarque enfin sur iOS et Android en ce jeudi 17 octobre. Développé par TiMi Studio Group et World’s Edge, et édité par Level Infinite (filiale de Tencent), ce nouvel opus de la légendaire franchise de stratégie propose une expérience unique, adaptée aux plateformes mobiles tout en conservant les éléments clés qui ont fait la renommée de la série. Enfin un vrai Age of Empire conçu pour les écrans tactile. Mieux, le jeu est bon, très bon même, comme en atteste notre premier test.

Découvrez Age of Empires Mobile

Prévu comme un free-to-play, Age of Empires Mobile apporte des batailles rapides et intenses, une gestion efficace des ressources et une construction militaire dynamique, tout cela dans un format optimisé pour les appareils mobiles. L’intégration de 8 civilisations emblématiques – des Romains aux Japonais en passant par les Égyptiens – offre une diversité de gameplay, avec des troupes spécifiques à chaque civilisation, permettant aux joueurs de développer des stratégies sur mesure.

Le jeu propose également un environnement immersif ultra détaillé, où la météo et le terrain affectent directement les mouvements et les combats, ajoutant ainsi une dimension stratégique supplémentaire. Les pluies torrentielles, la foudre et le brouillard influencent le déroulement des batailles, obligeant les joueurs à adapter leurs stratégies en fonction des conditions.

En termes de gameplay, Age of Empires Mobile permet aux joueurs de diriger des armées en temps réel, avec la possibilité de contrôler des armes de siège puissantes telles que des trébuchets ou des tours d'alliance pour conquérir des forteresses ennemies. Les joueurs pourront également déployer plus de 40 héros légendaires, dont Jeanne d'Arc et Jules César, pour créer des alliances redoutables et combattre sur de grands champs de bataille.

En conversant sa profondeur originelle, Age of Empires Mobile offre donc comme une expérience de jeu complète, destinée à la fois aux nouveaux joueurs et aux fans de longue date. Bien sûr, mieux vaut avoir un iPhone ou un Android dernier cri pour en tirer le maximum, mais les développeurs ont fait de gros efforts pour que AoE Mobile soit jouable par le plus grand nombre. La question qui fâche concerne l'aspect économique.



Visionnez la vidéo officielle pour bien démarrer dans le jeu :

Notre avis sur Age of Empire Mobile

Passons au test. Pour une première, on peut dire que Microsoft et Ensemble Studios ont réussi leur pari.



Si j'étais sceptique sur une adaptation mobile d'un classique des jeux de stratégie temps réelle, mes doutes ont été très rapidement dissipés. Effectivement, comme promis, Age of Empires Mobile offre un niveau de détail impressionnant, avec des empires uniques, des héros historiques et divers modes de jeu, notamment un mode de construction de ville et un autre inspiré de Vampire Survivors. Le jeu reste fidèle à ses racines avec des mécaniques familières, comme la cueillette de baies par les villageois.

Le jeu, développé par TiMi Studios et World’s Edge, va bien au-delà de ce que j’attendais pour une version mobile. Il est clair que l’équipe de développement a voulu offrir une expérience riche et complète, avec des graphismes soignés, plusieurs modes de jeu, et un grand nombre d’empires uniques, chacun doté de ses propres héros, unités et designs de ville. Pendant les deux premières heures, j’ai été submergé par le nombre de fonctionnalités : des batailles multijoueurs en temps réel, des sièges intenses, et même un mode de jeu inspiré de Vampire Survivors. Et oui, les villageois vaquent toujours à leurs occupations, comme le ramassage des baies !

Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la variété des héros historiques que l’on peut débloquer. Chaque héros a une importance historique expliquée dans le jeu, avec une cinématique d’introduction soignée. Même si l’aspect "gacha" est présent, typique des jeux mobiles actuels, j’ai apprécié l’attention portée au contexte de chaque héros. On retrouve des figures légendaires comme Sun Tzu ou Hannibal, mais aussi des personnages moins connus, ce qui donne un petit côté pédagogique au jeu.

Sur le plan du gameplay, les batailles de sièges massives impliquent des centaines d'unités à contrôler, rendant l'expérience aussi chaotique qu'impressionnante. Toutefois, mes préoccupations subsistent quant à l'équilibre du jeu et à l'aspect "pay-to-win" sur la durée. Les développeurs affirment avoir particulièrement travaillé sur des mécanismes pour éviter que de puissants joueurs ne dominent la carte, mais il faudra le confirmer lors d'un test plus approfondi. Pour le moment, je reste dubitatif sur ce point.

Au-delà de la conquête et des combats à grande échelle, le jeu propose une variété d'autres tâches pour occuper votre temps. Vous pouvez par exemple aller à la pêche, chasser ou jouer au mode survie évoqué plus haut. D'ailleurs, ce mode permet de jouer sans attendre la fin du temps imparti, ce qui est une bonne idée sur mobile.

Age of Empires Mobile (Stratégie) Prix Gratuit Réalisation 5 / 5 Prise en main 4,5 / 5 Durée de vie 4,5 / 5 Equilibre In-App NC Notre avis 4,5 / 5

Age Of Empires Mobile est clairement une réussite, tant esthétique que technique. On retrouve vite ses repères, tout en découvrant des nouveautés et des spécificités réservées à cette version mobile. Le seul problème, éventuellement, réside dans le modèle économique. Nous verrons bien sur la durée si AoG Mobile est jouable sans (trop) dépenser.

Télécharger Age Of Empire Mobile

Si vous souhaitez par vous-même cette grande nouveauté, foncez sur l'App Store pour iOS et le Play Store pour Android.

