L’univers de Pokémon TCG Pocket continue de s’enrichir avec de nouvelles cartes et événements. Après un été marqué par une polémique inattendue autour d’un plagiat, le jeu de cartes revient sur le devant de la scène avec l’annonce d’une extension inédite qui promet d’animer la rentrée.

Le nouveau booster « Secluded Springs » arrive sur Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket continue d’étoffer son catalogue avec l’arrivée d’un nouveau booster baptisé Secluded Springs. Prévu pour le 28 août, ce set mettra à l’honneur plusieurs Pokémon emblématiques, notamment les légendaires Raikou, Entei et Suicune. Les dresseurs pourront ainsi enrichir leur collection avec des cartes inspirées des régions de Johto et Hoenn, dans une ambiance fraîche et naturelle qui rappelle la thématique des sources isolées.

Pour accompagner cette sortie, plusieurs événements viendront rythmer le mois de septembre. Du 3 au 13 septembre, les joueurs pourront participer au Zoroark Drop, une série de combats en solo permettant de débloquer des cartes exclusives. Ensuite, la Bonus Week, prévue du 8 au 14 septembre, offrira des missions spéciales et des récompenses comme des sabliers. Du 15 au 24 septembre, l’événement Wonder Pick mettra en avant des Pokémon tels que Miltank et Phanpy avec des tickets boutique en guise de récompense. Enfin, du 26 septembre au 1er octobre, un Mass Outbreak dédié aux Pokémon de type Eau permettra d’obtenir des cartes rares autour de ce thème.

Cette annonce intervient alors que la franchise Pokémon a été récemment secouée par une polémique. Il y a quelques semaines, une carte Ho-Oh EX de l’extension Wisdom of Sea and Sky avait fait l’objet d’un plagiat d’illustration. L’artwork utilisé reprenait le travail d’un fan sans autorisation, ce qui a provoqué une vive réaction de la communauté. Face à cette controverse, The Pokémon Company a retiré la carte et publié un communiqué officiel. L’entreprise a reconnu que la responsabilité incombait à ses équipes, tout en demandant aux fans de ne pas s’en prendre à l’illustrateur qui avait travaillé de bonne foi.

Malgré cette affaire, la société entend rassurer ses joueurs en promettant davantage de rigueur dans la validation des visuels à l’avenir. Avec Secluded Springs, Pokémon TCG Pocket espère tourner la page et ramener l’attention sur ce qui fait le cœur du jeu : l’excitation de collectionner de nouvelles cartes et de participer à des événements réguliers.