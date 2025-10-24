Pokémon Pocket dépasse les 150 millions de téléchargements

Malgré un lancement quelque peu chaotique l'an dernier, Pokémon Pocket s’est imposé comme un succès planétaire, avec désormais plus de 150 millions de téléchargements dans le monde. Pour fêter cela, le jeu lance sa toute nouvelle extension pleine de nouveautés excitantes. De quoi fêter dignement son premier anniversaire.

Mega Rising arrive le 30 octobre

La nouvelle extension Mega Rising sort le 30 octobre et introduit les Pokémon Méga-Évolués ainsi qu’une vague inédite de cartes. Trois paquets de boosters thématiques feront leurs débuts avec Mega Gyarados, Mega Blaziken et Mega Altaria.



Une nouvelle fonctionnalité de partage de cartes sera également lancée le même jour : les joueurs pourront offrir des cartes de rareté 1 à 4 à leurs amis, une par jour, et en recevoir une en retour.

Améliorations du système d’échange

L’échange fait l’objet d’une refonte majeure. En plus des cartes de rareté 1 à 4 et 1 étoile déjà échangeables, les cartes 2 étoiles et Shiny 1 à 2 deviennent désormais éligibles.

Améliorations de Wonder Pick

Les cartes non obtenues de la nouvelle extension apparaîtront plus souvent dans Wonder Pick, et le nombre d’exemplaires que vous possédez de chaque carte sera désormais affiché.



Ces mises à jour répondent aux retours de la communauté et rendent le jeu plus accessible et excitant pour les collectionneurs et les dresseurs.

Qui joue régulièrement sur Pocket ? Vous préférez Pokémon Sleep ou Pokémon Go ?

Télécharger le jeu gratuit Pokémon Pocket