Pokémon Pocket prépare son premier anniversaire avec des surprises

Que le temps file ! Il est difficile de croire qu'une année entière s'est écoulée depuis le lancement de Pokémon Trading Card Game Pocket, aussi connu chez nous sous le nom de JCC Pokémon Pocket. Depuis un an, le rythme infernal des mises à jour ne faiblit pas, bien au contraire : expansions, événements et animations de cartes ont maintenu l'élan sans un seul moment d'ennui. Pour fêter cela, la Pokémon Company a prévu de nombreuses surprises.

Le JCC Pokémon Pocket souffle sa première bougie !

Si vous suivez de près ce jeu, vous savez que le booster Deluxe Pack: Ex est arrivé il y a seulement quelques semaines, et avec un lineup de contenu aussi riche, les nouveaux venus n'ont vraiment pas le temps de s'ennuyer, surtout depuis l'introduction des "Méga Évolutions".



À l'approche du premier anniversaire de leur bébé, les développeurs déploient des améliorations pour une meilleure accessibilité et des fonctionnalités sociales. Une nouvelle option "Partage" permet d'offrir des cartes de raretés sélectionnées à des amis, limitée à une par jour.



Le système d'échange est également amélioré, intégrant de nouveaux boosters et des cartes plus rares pour aider à attraper ces trésors insaisissables.



Wonder Pick est aussi affiné pour prioriser les cartes non possédées des expansions récentes – une amélioration subtile qui va faire plaisir aux amateurs.

Et pour ne rien gâcher, une nouvelle expansion "Méga Évolution" arrive plus tard ce mois-ci. De quoi maintenir l'engouement des petits et grands autour de ce jeu de cartes à collectionner (et de duels) aussi bien réalisés que complet.



Enfin, dans le cadre de la mise à jour 1.31 d'hier, voici le contenu ajouté pour la campagne Pokéween 2025, à partir du 23 octobre 2025 :

Nouvel écran d'accueil sur le thème des hexagones sombres.

Nouveau plateau de combat sur le thème « Bois effrayant ».

Nouvelles couleurs de cheveux pour les avatars.

Qui y joue régulièrement parmi vous ? Et qui paye pour avoir plus de packs ?

Télécharger le jeu gratuit Pokémon Pocket