True Skate+ arrive sur Apple Arcade

Information exclusive iSoft. Nous avons découvert que True Skate+ s'apprête à sortir sur App Store, spécialement pour les abonnés à Apple Arcade. Une version "+" qui contient tout ce que l'on connait du meilleur jeu mobile du genre, sans publicité, achat intégré ou autre élément perturbateur. Du plaisir à l'état pur !

True Skate en version "Plus"

Vous ne connaissez pas True Skate ? Imaginez un jeu où vos doigts deviennent vos pieds sur une planche de skate, où chaque flick, chaque push et chaque grind répond avec une physique d'une précision chirurgicale. C'est justement ça True Skate, le titre officiel pour mobile de Street League Skateboarding, sorti en 2012 et toujours choyé par ses développeurs chez True Axis. Numéro 1 dans 80 pays pendant des mois, adulé par les joueurs du monde entier, il a récolté de nombreux prix. Bien plus qu'un simple jeu, c'est une simulation fascinante qui vous transporte dans l'univers du skate de rue, avec une liberté de contrôle inédite.

Une physique réaliste et intuitive qui colle à la réalité

Le cœur de True Skate repose sur sa sensation physique ultra-réaliste. Appuyez sur la planche pour qu'elle réagisse exactement comme vous le voulez : un simple flick pour un ollie, un glissement du doigt sur le sol pour pousser et gagner de la vitesse. Le parc de base est un bijou - rebords, marches, rails pour des grinds, un bowl, une demi-lune et des quarter pipes - parfait pour s'y perdre des heures. Et ce n'est que le début : des skateparks supplémentaires (dont les mythiques cours de Street League Skateboarding) sont disponibles. Normalement, il faut passer par les achats in-app, ou bien des exercices et missions. Mais la version Apple Arcade vous offre tout ça.

Pour apprendre, les exercices et les ralentis sont très bien pensés. Une liste interminable pour maîtriser l'art du skate : 50-50 grind, boardslide, kickflip, heelflip, 360 pop shove-it, darkslide, salad grind, impossible, hardflip... et bien d'autres comme le suski grind ou le bluntslide. Depuis plus de treize ans, le jeu n'a cessé d'évoluer.

True Skate+ : L'évolution ultime arrive sur Apple Arcade

Bonne nouvelle pour les fans : True Skate+ débarque le 8 janvier 2026 sur Apple Arcade (version 1.6.0, iOS 13+). Mature à souhait, c'est la simulation de skate la plus proche de la réalité, avec des contrôles PURE PHYSICS encore plus raffinés. Utilisez un doigt, deux doigts pour du "mind skate", deux pouces ou même un gamepad - la planche réagit instantanément, en tenant compte de la position, direction et force de votre swipe. N'importe quel trick est possible : si vous l'imaginez, vous le réalisez !





Côté contenu, la version "+" offre :

Skateparks à débloquer via objectifs (missions, gaps, grinds) : commencez à Underpass, puis Inbound, Schoolyard, Factory... jusqu'aux parcs réels comme MACBA, SPoT, Havasu ou The Berrics (8 parcs au total).

Parcs officiels de compétitions : SLS Championship depuis 2012, World Skate, Skateboard GB, plus des Live Events synchro avec les pros.

Daily Bolt Challenges : tricks, lines, gaps pour gagner des Bolts et customiser boards, apparel (Santa Cruz, DGK...), objets DIY et boosts.

Personnalisation poussée : 6 personnages, tenues à votre style, decks et grips variés.

Fini les achats in-app : tout est inclus sur Apple Arcade, avec une fluidité optimisée et des visuels upgradés.

Notre avis après des heures de grind

J'ai passé des dizaines d'heures sur True Skate original, et franchement, c'est le meilleur du genre, tout simplement. Au début, il faut un petit temps d'adaptation - vos doigts ne sont pas encore des pros du skate - mais une fois la courbe maîtrisée, c'est addictif à mort. La physique est si précise que vous sentez chaque vibration, chaque pop, chaque slide sur un rail. On parvient assez vite à sortir des combos fous genre kickflip + boardslide + 360 shove-it sur le bowl de base.



Et que dire de la customisation ! Le petit truc en plus pour vous accrocher encore un peu plus.



Sur Apple Arcade, ça va être une tuerie sans pubs ni paywalls - parfait pour grinder des Daily Challenges en mode portable. Si vous kiffez Tony Hawk ou le skate réel, foncez sur l'original dès maintenant (il est gratuit à l'essai), et abonnez-vous à Arcade pour la version "+". Un must-have, comme son petit frère True Surf.

Télécharger le jeu True Skate+