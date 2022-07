PS Plus : les jeux gratuits en août dont Tony Hawk's Pro Skater 1+2 et Yakuza

Le mois de juillet est presque déjà terminé, c'est donc le moment parfait pour les jeux qui seront offerts en août aux joueurs possédant un abonnement PlayStation Plus.



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, pourront profiter de trois grands jeux avec Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Yakuza : Like a Dragon et Little Nightmares. Autrement dit, une fournée de haute volée !

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les jeux gratuits. À noter que vous les gardez dans votre bibliothèque tant que vous restez membre et vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents.

Les jeux gratuits sur PlayStation en août 2022

Ce n'est pour le moment qu'une rumeur, mais voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 2 août 2022 :

Tony Hawk's Pro Skater 1+2, (PS5 / PS4)

Yakuza : Like a Dragon (PS5 / PS4)

Little Nightmares (PS4)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS4/PS5)

Pour démarrer le mois d'août sur les chapeaux de roues, quoi de mieux que le remake du tout premier Tony Hawk. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 propose un tout nouveau moteur et un gameplay affûté, largement inspiré du quatrième opus de la saga. On retrouve les légendes du skate comme Steve Caballero, Kareem Campbell et Rodney Mullen, mais aussi Nyjah Huston, Leo Baker et Leticia Bufoni.



Le travail accompli par le studio Vicarious Visions est à saluer avec un jeu très beau, au contenu bien fourni et même un mode deux joueurs, sans oublier un mode pour créer son propre skatepark.

Yakuza : Like a Dragon (PS4/PS5)

Ensuite, on retrouve l'excellent Yakuza : Like a Dragon. Délaissant le côté beat'em up qu'on lui connait depuis 15 ans, la saga de Ryu ga Gotoku Studio change radicalement son approche avec un action-RPG mettant de côté les combats en temps réel pour des joutes tactiques au tour par tour. C'est beau, prenant et même jouissif ! Si vous cherchiez le jeu d'aventure de l'été, ne cherchez plus.

Little Nightmares (PS4/PS5)

Pour conclure le "pack" d'août du PS+ "Essential", notons l'effrayant Little Nightmares. Sous ses airs enfantins, le titre de Tarsier Studios est un joli cauchemar vidéoludique où vous incarnez Six, une adolescente drapée d'un ciré jaune, qui fait face à un bestiaire aussi hostile que répugnant. Mélange de puzzles et d'action, Little Nightmares n'oublie pas de flatter la rétine avec des panoramas impressionnants. Bref, encore un excellent jeu !

Découvrez toutes les nouveautés en vidéo :

C'est quoi le PlayStation Plus ?

Le PlayStation Plus est la formule par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5. Au travers de trois niveaux d'abonnement, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le PlayStation Plus est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PSP), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.