Lancement Switch 2 : catalogue de jeux, prix et stockage, tout ce qu'il faut savoir

La Nintendo Switch 2 est arrivée aujourd'hui avec un catalogue de lancement particulièrement fourni et une approche inédite de la distribution des jeux. Entre exclusivités, mises à jour et nouveaux formats de cartouches, la nouvelle console de Nintendo bouleverse les habitudes des joueurs tout en conservant la rétrocompatibilité avec l'ancienne génération. Faisons le point.

Un catalogue de lancement étoffé avec quelques exclusivités marquantes

La Switch 2 a débarqué avec 24 jeux disponibles ce jeudi 5 juin, un chiffre impressionnant comparé au lancement de 2017. Parmi les véritables exclusivités, Mario Kart World s'impose comme le titre phare avec son approche monde ouvert révolutionnaire et ses courses jusqu'à 24 joueurs. Le jeu pèse 23,4 Go, soit plus de trois fois le poids de Mario Kart 8 Deluxe.

D'autres exclusivités suivront rapidement : Donkey Kong Bananza arrive le 17 juillet avec ses 10 Go, tandis que Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est prévu pour cet hiver comme préquel à Tears of the Kingdom. Le catalogue s'enrichira également de Metroid Prime 4: Beyond et Pokemon Legends: Z-A dans les mois suivants.

Les exclusivités Nintendo Switch 2 disponibles

Voici la liste des jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2 :

Exclusivités Nintendo :

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Survival Kids

Jeux tiers et cross-platform :

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Civilization VII

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fantasy Life i: La Voleuse de temps

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Nobunaga's Ambition Awakening

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma

Sonic x Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Suikoden I & II HD Remaster

Yakuza 0 Director's Cut

Versions Nintendo Switch 2 Edition (améliorées) :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Les exclusivités Nintendo Switch 2 à venir

Été 2025 :

Donkey Kong Bananza (17 juillet 2025)

Drag X Drive (été 2025)

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo Switch 2 Edition (24 juillet 2025)

Fin 2025 :

Kirby Air Riders (2025)

Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des étoiles filantes Nintendo Switch 2 Edition (28 août 2025)

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (hiver 2025)

Elden Ring (2025)

Hollow Knight: Silksong (2025)

2026 et au-delà :

The Duskbloods (2026)

Metroid Prime 4: Beyond

Notez que ces jeux sont exclusifs à la Switch 2 par rapport à la Switch première du nom. Il est évident que certains des jeux cités ont connu ou connaîtront une sortie sur d'autres consoles.

Cette liste montre que Nintendo mise sur un équilibre entre ses propres franchises et un catalogue tiers particulièrement étoffé, avec des titres majeurs comme Cyberpunk 2077 qui bénéficient de la puissance accrue de la Switch 2.

Les mises à jour gratuites pour les jeux Switch

Nintendo offre des améliorations gratuites pour 18 jeux au total, disponibles dès le 5 juin :

Première vague (12 jeux) :

ARMS

Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Cérébrale Académie : bataille de méninges)

Captain Toad: Treasure Tracker

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (51 Worldwide Games)

Game Builder Garage (L'atelier du jeu vidéo)

New Super Mario Bros. U Deluxe

Pokémon Écarlate

Pokémon Violet

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Seconde vague (6 jeux supplémentaires) :

Kirby's Dream Buffet

Kirby Star Allies

Pikmin 3

Super Mario 3D All-Stars (mise à jour obligatoire pour fonctionner)

Super Mario Bros. Wonder

Xenoblade Chronicles 3

Ces mises à jour apportent des améliorations graphiques, la prise en charge HDR, une meilleure fluidité et parfois la fonction GameShare pour jouer à plusieurs avec une seule cartouche

Les mises à jour payantes (Nintendo Switch 2 Edition)

Nintendo propose des versions améliorées payantes avec deux tarifs : 10€ pour les améliorations graphiques et 20€ pour celles incluant du contenu supplémentaire.

Mises à jour à 10€ :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (gratuite pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (gratuite pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel)

Légendes Pokémon Z-A

Metroid Prime 4: Beyond

Mises à jour à 20€ (avec contenu supplémentaire) :

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des étoiles filantes

Autres mises à jour payantes (prix non précisés) :

Rune Factory: Guardians of Azuma

Shadow Labyrinth

Sid Meier's Civilization VII

Story of Seasons: Grand Bazaar

Tamagotchi Plaza

Notez que la plupart des jeux qui auront une mise à jour payante connaîtront aussi une édition physique et numérique compète. Par exemple, si vous ne possédez pas déjà Super Mario Party Jamboree, vous pourrez acheter sa version Nintendo Switch 2 Edition pour avoir le jeu, les améliorations ainsi que le DLC.

Cette stratégie à trois niveaux permet à Nintendo de valoriser son catalogue existant tout en proposant de vraies nouveautés. Les joueurs peuvent ainsi redécouvrir leurs jeux favoris avec des améliorations techniques substantielles, qu'elles soient gratuites ou payantes selon l'ampleur des modifications apportées.

La révolution des formats : entre physique et dématérialisé

La Switch 2 introduit un système complexe de distribution avec quatre formats distincts. Les cartouches traditionnelles contiennent l'intégralité du jeu, comme pour Mario Kart World ou Cyberpunk 2077 qui occupe entièrement ses 64 Go de cartouche.

Les Game-Key Cards représentent la nouveauté la plus controversée : ces cartouches ne contiennent qu'une clé d'activation, obligeant à télécharger l'intégralité du jeu. Contrairement aux codes dématérialisés, la cartouche doit rester insérée pour jouer, permettant la revente mais nécessitant un téléchargement initial. Street Fighter 6, Bravely Default Flying Fairy HD et Hogwarts Legacy adoptent ce format.

Les Code-in-a-Box persistent malheureusement, proposant simplement un code de téléchargement dans une boîte physique sans possibilité de revente. Enfin, le dématérialisé pur via l'eShop reste disponible pour tous les titres.

L'enjeu crucial du stockage et des cartes microSD Express

Avec 256 Go de stockage interne, la Switch 2 fait mieux que sa prédécesseure, mais les jeux plus volumineux nécessiteront rapidement un complément. Cyberpunk 2077 occupe à lui seul 64 Go, soit 25% de l'espace disponible.

La console impose l'usage de cartes microSD Express, incompatibles avec les cartes microSD classiques de la Switch originale. Cette évolution technique, justifiée par des vitesses de lecture/écriture supérieures, oblige les joueurs à racheter du stockage additionnel. Les cartes microSD Express supportent jusqu'à 2 To et nécessitent une mise à jour système lors de la première utilisation.

Les prix actuels des cartes microSD Express restent élevés, avec des modèles 128 Go à partir de 55 euros. Nous vous conseillons d'attendre quelques années pour investir dans une carte 1 ou 2 To lorsque les prix auront chuté. Pour l'heure, les cartes microSD Express les moins chères du marché sont proposés par Nintendo en partenariat avec Sandisk et Samsung, pour 60€ les 256Go.

Acheter la Nintendo Switch 2

La console est généralement disponible à 439,99€ seule et à 499,99€ avec Mario Kart World en édition numérique. Voici les meilleures offres et / ou les consoles disponibles (les stocks se vident à vitesse V) :

