Nintendo Switch 2 : lancement imminent en juin et précommandes dès avril

La très attendue Nintendo Switch 2 se précise de jour en jour, alors que le Nintendo Direct spécial prévu pour le 2 avril approche à grands pas. Des documents internes provenant d'un grand détaillant américain et plusieurs sources concordantes nous donnent un aperçu de la stratégie de lancement de Nintendo pour sa nouvelle console.

Un lancement en juin avec une stratégie de déploiement en trois phases

Selon plusieurs sources, dont Insider Gaming, la Nintendo Switch 2 devrait être commercialisée en juin 2025. Nintendo aurait prévu un déploiement stratégique des jeux en trois phases distinctes tout au long de l'année :

Phase 1 (juin) : Lancement de la console accompagné de jeux first-party, avec en tête d'affiche le prochain Mario Kart, déjà aperçu dans la bande-annonce de révélation. Cette période coïnciderait également avec la distribution de kits de développement à davantage de studios.

: Lancement de la console accompagné de jeux first-party, avec en tête d'affiche le prochain Mario Kart, déjà aperçu dans la bande-annonce de révélation. Cette période coïnciderait également avec la distribution de kits de développement à davantage de studios. Phase 2 (octobre-novembre) : Arrivée massive de jeux tiers sur la console, potentiellement des titres comme Call of Duty ou EA Sports FC, qui sortent traditionnellement à cette période.

: Arrivée massive de jeux tiers sur la console, potentiellement des titres comme Call of Duty ou EA Sports FC, qui sortent traditionnellement à cette période. Phase 3 (période des fêtes) : Dernière vague de sorties pour maximiser les ventes pendant la période cruciale de Noël.

Précommandes : soyez prêts dès le 2 avril

Des documents internes révèlent que les précommandes devraient ouvrir très rapidement après le Nintendo Direct du 2 avril. Alors que Best Buy Canada avait malencontreusement indiqué la date du 2 avril, les documents américains mentionnent plutôt le 9 avril, avec une stratégie marketing incluant un message "Précommande bientôt disponible" et un compte à rebours qui se terminera ce jour-là.

Le détaillant américain s'attend à épuiser son stock de précommandes dès le premier jour, malgré les efforts de Nintendo pour constituer un stock conséquent pour le lancement. Une pièce de collection exclusive serait également offerte aux clients précommandant la console.

Prix et spécifications : les dernières rumeurs

Si aucun prix officiel n'a encore été confirmé, plusieurs sources évoquent un tarif autour de 399 dollars/euros, ce qui placerait la Switch 2 au-dessus du modèle OLED actuel mais en-dessous des consoles concurrentes. Des rumeurs moins crédibles mentionnent un prix de 499,99€, mais il pourrait s'agir d'un simple placeholder.

Côté technique, la console devrait intégrer une puce Nvidia T239, 12 Go de RAM, un écran plus grand, des temps de chargement réduits, et une rétrocompatibilité complète avec les jeux de la première Switch.

Le Nintendo Direct du 2 avril devrait enfin lever le voile sur tous ces mystères. Plus que quelques jours à attendre pour en savoir plus, et éventuellement admirer la console au Grand Palais à Paris en avant-première !