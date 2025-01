La Nintendo Switch 2 serait présentée cette semaine

La Nintendo Switch 2 est attendue de pied ferme par les joueurs, et cette semaine serait la bonne. Depuis le CES 2025 de Las Vegas, les rumeurs se sont enchaînées, la plupart étant douteuses. Alors que nous avions dévoilé en exclusivité la date de lancement de la nouvelle console, tout porte à croire que la prochaine console de Nintendo sera dévoilée ce mois-ci, et plus précisément le jeudi 16 janvier lors d'un Nintendo Direct.

Merci Nate the Hate

Cette rumeur s'appuie sur des sources crédibles, notamment l'insider Nate the Hate qui, dans son dernier podcast. L'information est également corroborée par VGC, qui affirme avoir reçu les mêmes indications de leurs propres informateurs.

Selon eux, l'annonce se concentrera principalement sur la console elle-même, sans dévoiler les jeux. Un événement dédié aux jeux serait programmé pour février 2025.

Je peux vous dire que la Nintendo Switch 2 sera révélée cette semaine... on m'a dit que la révélation aura lieu le jeudi 16 janvier... dans quelques jours seulement. L'accent sera mis presque exclusivement sur la console. Il n'y aura pas de présentation de jeux, bien qu'il puisse y en avoir un visible dans la bande-annonce, mais ce ne sera pas le point central.

Cela ne surprendra pas les fans, puisque cette approche est similaire à celle de la première Switch, révélée par un trailer en octobre 2016 avant une présentation plus détaillée et l'annonce des jeux en janvier 2017, pour une sortie en mars de la même année.



Depuis l'annonce de VGC et Nate the Hate, d'autres sources et médias ont confirmé ces informations. Eurogamer, tout comme la chaîne YouTube "Kit & Krysta", animée par d'anciens employés de Nintendo, ont abondé en ce sens.



En tout état de cause, Nintendo se prépare à officialiser son prochain keynote. La présentation se concentrera sur la console, laissant les jeux pour un Nintendo Direct ultérieur en février 2025.



Les rumeurs suggèrent que des titres comme "Red Dead Redemption II", "Metal Gear Solid Snake Eater", "Tekken 8", "Assassin’s Creed Shadows" et "Assassin’s Creed Mirage" pourraient être disponibles dans le line-up. Côté exclusivités, on parle de "Mario Kart 9", "Metroid Prime 4" et d'un nouveau jeu Super Mario en 3D.



Voici la vidéo du podcast en question :