Exclu : voici la date de sortie de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 sera officiellement présentée avant le 31 mars 2025. Cependant, la date précise reste incertaine, que ce soit en janvier, février ou mars. D'après nos informations, la présentation aura lieu en mars, avec une commercialisation peu de temps après.

Date de sortie : AVRIL 2025

Il est temps d'en finir avec le suspens autour de la prochaine console de Nintendo. Prévue pour 2025, parole de Shuntaro Furukawa président de Nintendo, elle n'a jamais été aussi proche de nous. En exclusivité iPhoneSoft, nous vous dévoilons la date de sortie de la Nintendo Switch 2.



D'après nos sources, la Nintendo Switch 2 sera mise en vente en avril 2025. Nintendo aurait prévu une immense campagne marketing pour le mois d'avril en réservant une grande partie des emplacements publicitaires en ligne de certains réseaux sociaux. Une date qui concorde parfaitement avec les propos de Nintendo qui a promis une présentation de la console au plus tard le 31 mars 2025.

Une Switch améliorée

À titre de rappel, la prochaine console de Nintendo porterait effectivement le nom de Switch 2. Fidèle à sa prédécesseure, elle serait rétrocompatible avec l'ensemble des jeux de la Switch, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans. L'écran passerait à une taille de 8 pouces, et les Joy-Con deviendraient magnétiques (façon MagSafe), mettant ainsi fin au problème du Joy-Con drift.



Bien sûr, une nouvelle puce Nvidia permettrait d'offrir des graphismes largement améliorés, mais l'incertitude demeure sur le type d'écran proposé. Certains évoquent un retour à une dalle LCD, ce qui nous paraît bien étrange, la Switch OLED étant plus agréable.



Dernièrement, plusieurs accessoiristes présents au CES 2025 ont tenté de profiter de l'engouement suscité par le salon high-tech le plus en vogue pour se faire remarquer. Ils ont dévoilé des prétendues protections et coques pour la Nintendo Switch 2.



Patience, nous sommes maintenant à moins de trois mois de sa présentation. À l'heure actuelle, aucune fuite n'a évoqué le prix de la console. Espérons que Nintendo ne dépasse pas les 399 € en profitant de l'attente des joueurs et de l'inflation. Qu'attendez-vous comme nouveauté pour craquer sur une Nintendo Switch 2 ?