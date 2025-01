Nintendo Switch 2 : attention aux fausses fuites du CES 2025

Les rumeurs sur la Nintendo Switch 2 s'intensifient en ce début d'année 2025, alors que la présentation officielle de la console approche à grands pas. Entre fuites opportunistes et véritables informations, il devient difficile de démêler le vrai du faux. Faisons le point sur cette situation qui rappelle l'effervescence qui précède toujours la sortie des nouveaux iPhone, avec souvent de fausses informations.

Des accessoiristes opportunistes au CES 2025

Le Consumer Electronics Show 2025 de Las Vegas est devenu le théâtre d'une course aux "fuites" concernant la future console de Nintendo. Plusieurs fabricants d'accessoires, principalement des entreprises chinoises peu connues, y présentent des protections et coques supposément destinées à la Switch 2. Cependant, les accessoiristes qui dévoilent soi-disant des produits liés à la Switch 2 ne font pas partie des circuits officiels sinon ils ne le feraient pas.



Des entreprises comme Genki affirment disposer de moules basés sur de véritables exemplaires de la console, évoquant notamment un écran plus grand que la Switch originale et des Joy-Con magnétiques dotés d'un nouveau capteur optique. Ces "révélations" doivent toutefois être prises avec précaution, Nintendo imposant des contrats de confidentialité très stricts à ses partenaires officiels. Ces "leaks" sont d'autant plus absurdes que tout se fait au grand jour au CES, le plus grand salon tech de l'année. Jamais Nintendo n'aurait accepté une telle exposition, et il s'agit vraisemblablement d'un coup de buzz d'accessoiristes tiers en mal de communication intelligente.

Ce que l'on sait vraiment de la Switch 2

Parmi les informations confirmées officiellement par Nintendo, trois points essentiels se dégagent :

La console sera présentée d'ici fin mars 2025

Les stocks seront suffisants pour le lancement

La rétrocompatibilité avec les jeux Switch est garantie

Les sources fiables comme Bloomberg et The Verge s'accordent sur certains éléments techniques, notamment l'utilisation d'une puce Nvidia et le maintien du concept hybride qui a fait le succès de la première Switch. Le design inclurait des Joy-Con revus et corrigés avec un système d'attache magnétique, rappelant la fixation du Magic Keyboard sur les iPad Pro d'Apple. ou MagSafe.

L'histoire se souviendra que la Switch 2 aura été reveal par Genki, un industriel chinois accessoiriste.

Qui nous annonce une sortie de la console en avril, et qui avoue que quelques consoles sorties d'usine sont en vente au marché noir en Asie.

Allo Furukawa ? ALLO ? pic.twitter.com/bYexBuTFFd — Legacy (@legacyreboot) January 8, 2025

Les rumeurs évoquent une sortie en avril 2025, mais comme pour chaque lancement majeur dans l'industrie du jeu vidéo, il convient de rester prudent face aux multiples "fuites" qui circulent. Nintendo a toujours privilégié une communication maîtrisée, à l'image d'Apple qui garde le contrôle sur les annonces de ses produits malgré les nombreuses tentatives de leaks.