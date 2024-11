La Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux du premier modèle

Comme prévu en début d'année, la prochaine console de Nintendo se rapproche à grand pas. Avec les derniers résultats financiers de Nintendo publiés hier, plutôt décevants, le constructeur a ainsi confirmé que la plateforme serait dévoilée avant la fin de l’année fiscale en cours. Mieux, la nouvelle Switch aura la capacité de faire tourner les jeux du premier modèle, selon le PDG Shuntaro Furukawa.

Si aucune date de sortie n'a été encore communiquée, nous savons d'ores et déjà que la rétrocompatibilité avec les jeux de la Nintendo Switch est prévue. La “Switch 2” devrait être présentée avant la fin du mois de mars 2025, le géant nippon finissant son année à cette période.

Alors que Nintendo était reparti d'une feuille blanche après l'échec de la Wii U, cette fois, vu l'immense succès commercial de la Switch, on avait parié sur une évolution de la console. Pour assurer la continuité, les ingénieurs ont donc prévu de permettre aux joueurs de continuer à s'amuser sur leurs titres préférés sur la Switch 2, permettant d'avoir un catalogue étoffé dès le départ. Si l'on espère avoir droit à un petit "upscale" au passage, pour rendre les "anciens" jeux plus beaux, cette information provenant directement du grand patron confirme la volonté de Nintendo de maintenir l'expérience actuelle. La firme avait d'ailleurs récemment affirmé vouloir conserver son service Nintendo Online sur la prochaine génération.

This is Furukawa. At today's Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…