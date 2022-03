Nintendo Switch Online : la mise à jour 2.0 est enfin disponible sur iOS

Après des années de disponibilité, l'application Nintendo Switch Online a enfin reçu une grosse mise à jour ce matin avec la version 2.0. Un évènement qui intervient quelques jours après que la console Nintendo Switch ait fêté ses cinq ans. Voici tout ce qu'il y a de nouveau pour les joueurs de la console la plus vendue du moment.

Nintendo Switch Online 2.0

L'application Nintendo Switch Online était au départ essentiellement utile à Nintendo pour que les joueurs puissent utiliser la fonction de chat vocal tout en jouant à certains jeux comme Splatoon 2. Aujourd'hui, l'application a été remaniée avec quelques fonctionnalités intéressantes, bien qu'elle reste très loin de l'application PS de Sony, par exemple.



La nouvelle version de l'app apporte un nouveau design qui comporte un onglet principal et présente les informations suivantes : amis en ligne, jeux avec services spécifiques et chat vocal. En outre, les utilisateurs peuvent se rendre dans les paramètres et en apprendre un peu plus sur les notifications, les discussions vocales, les alertes, etc.



Parallèlement à cette refonte, la Nintendo Switch Online indique enfin quels amis sont en ligne et vous permet de modifier qui peut voir votre statut en ligne. En plus de cela, Nintendo facilite enfin la vérification et la copie de votre code d'ami, que vous souhaitiez l'envoyer à un ami ou l'ajouter à votre bio Twitter, par exemple.



La société japonaise précise que d'autres petits changements ont été apportés à l'application. Bien que Nintendo ait fait des efforts pour proposer davantage de services aux utilisateurs d'iPhone, la société est toujours un peu en retard sur ses concurrents.



Par exemple, avec l'application PS, les joueurs peuvent consulter la boutique PS5, acheter des jeux, ajouter des amis, et plus encore. Avec Nintendo Switch Online, vous ne pouvez rien ajouter ni acheter pour le moment, ce qui est un peu frustrant.



La version 2.0 de l'application est gratuite et les utilisateurs doivent se connecter avec leur compte Nintendo Switch.

Télécharger l'app gratuite Nintendo Switch Online