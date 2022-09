Nintendo Switch Online se met à jour pour Splatoon 3

Après le lancement massivement réussi de Splatoon 3, le géant nippon a publié une grosse mise à jour pour l'application compagnon Nintendo Switch Online sur iOS et Android. Cette application sortie en 2017 était très limitée et ne valait pas vraiment la peine d'être utilisée au lancement, mais elle a, petit à petit, gagné en utilité. Celle qui permet de vérifier ses amis connectés, ses jeux ou encore son profil Nintendo passe aujourd'hui à la version 2.3.0 avec notamment les widgets de l'écran d'accueil pour le jeu Splatoon 3. Ceux-ci vous permettent d'afficher vos journaux de matchs, votre équipement actuel, le calendrier de rotation des étapes et l'album de photos du jeu. Cette fonctionnalité est disponible sur iPadOS et iOS.

Nintendo Switch Online passe à la version 2.3.0

L'application est maintenant compatible avec les widgets Splatoon 3. Vous pouvez désormais consulter votre journal de matchs, votre planning des stages, votre équipement actuel et votre album depuis l'écran d'accueil de votre appareil.

Découvrez les widgets de Splatoon 3 sur un iPhone :

Si vous ne vous êtes pas encore procuré Splatoon 3, ce nouveau chapitre offre plus une évolution qu'une révolution de cette série fantastique. Si l'ensemble est très proche du précédent opus, le nouveau mode solo et les nouvelles armes apportent ce qu'il faut pour relancer l'intérêt.



En dehors des nouvelles fonctionnalités et widgets de Splatoon 3, l'application prend toujours en charge les fonctionnalités spécifiques au jeu dans Animal Crossing : New Horizons et bien d'autres avec le chat vocal si vous n'avez pas accès à un autre appareil équipé de Discord. L'application Nintendo Switch Online est disponible sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger l'app gratuite Nintendo Switch Online

