L'app Nintendo Switch Online bientôt inaccessible sans iOS 14 au minimum

Nintendo vient de l'annoncer via Twitter. Dès cet été, l'application Nintendo Switch Online, disponible sur l'App Store, va recevoir une mise à jour qui obligera les utilisateurs à passer sous iOS 14 ou une version ultérieure. Sans ça, il ne sera plus possible de se rendre dans l'application.

Il faut avancer avec son temps

Si vous êtes un utilisateur de l'application Nintendo Switch Online sur iPhone et iPad, il va bientôt falloir faire attention d'être à jour sur votre appareil pour continuer à l'utiliser.



En effet, comme annoncé via un tweet en japonais il y a tout juste deux jours, Nintendo va mettre à jour son application iOS durant l'été 2022. Cette mise à jour aura des conséquences car une fois téléchargée, il faudra disposer au minimum d'iOS 14 pour pouvoir lancer l'app. À l'heure actuelle, Nintendo Switch Online tourne sans problème sous iOS 12 & 13.



Bien évidemment, cette information ne concerne pas grand monde étant donné que seul un petit pourcentage d'appareils floqués d'une pomme exécute encore l'une de ces deux versions. Si c'est possible, nous vous invitons à mettre à jour votre iPhone/iPad dès à présent.

Traduction :

Vers l'été 2022, nous prévoyons de mettre à jour la version iOS de l'application "Nintendo Switch Online". Cette mise à jour changera l'environnement d'exploitation en "iOS version 14.0 ou ultérieure".



Veuillez noter que l'application ne sera pas disponible sur les appareils avec "iOS version 13 ou antérieure".

En revanche, si vous êtes sur un iPhone 5S, un iPhone 6 ou encore un iPad mini 3, il faudra penser à passer sur un appareil plus récent pour continuer à utiliser l'application, ces trois modèles n'étant pas compatibles avec iOS 14.

