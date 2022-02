L'app PlayStation facilite le partage de captures d'écran de PS5 sur iOS

Les joueurs pourront bientôt partager plus facilement des captures d'écran de la PS5 avec leurs appareils iOS. Sony offre aux utilisateurs la possibilité de télécharger automatiquement des captures d'écran et des clips vidéos de la PS5 vers l'application mobile PlayStation.

Une nouveauté intéressante pour les clients Apple

Il s'agit d'un lancement progressif, en commençant par les Amériques, puis l'Europe. La fonction de capture d'écran de la PS5 est déjà disponible au Canada et au Japon. Les utilisateurs doivent avoir téléchargé la dernière version de l'application PlayStation sur leur appareil iOS ou Android.

We’re gradually rolling out the ability to share your PS5 game captures through PS App in more regions! Americas are first up, with more countries next month. Details: https://t.co/yskER3hn8t pic.twitter.com/8sfrm6PZZj — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2022

Comment trouver vos captures d'écran PS5

Après avoir activé cette fonctionnalité, les captures vidéo et les captures d'écran seront automatiquement téléchargées sur le cloud. Cela inclut les vidéos non 4k de moins de trois minutes et les captures d'écran.

Les utilisateurs vont pouvoir visionner, télécharger en local et donc partager leurs captures depuis un iPhone ou un Android.

La page de support nous apprend que les médias sauvegardés restent visibles pendant 14 jours seulement dans l’app, et seules les vidéos non 4K et de moins de 3 minutes sont éligibles. De plus, seules les partages réalisés après l'activation de la fonction seront accessibles.

Plusieurs restrictions pour ne pas submerger les serveurs de Sony, en tout cas c'est ce qu'on peut en déduire assez simplement.

