L'app Shareshot sublime vos captures d'écran sur iPhone, iPad et Vision Pro

Shareshot est une application très intéressante qui entend révolutionner la manière dont vous mettez en scène vos captures d'écran d'iPhone et d'iPad. Que vous soyez développeur, responsable des médias sociaux ou simplement quelqu'un qui aime partager des captures d'écran soignées, Shareshot rend le processus bien plus convivial, avec un résultat saisissant en quelques clics.

Comment ça marche Shareshot

Shareshot est une application polyvalente conçue pour améliorer vos captures d'écran en y ajoutant de superbes arrière-plans et des cadres parfaitement adaptés selon l'appareil source. L'utilisation est simple : il vous suffit de choisir votre capture d'écran, de sélectionner la taille de sortie, l'arrière-plan et les effets de lumière, puis de partager votre création.



Caractéristiques principales :

Arrière-plans : Ajoutez des arrière-plans en dégradé ou des images personnalisées, et réglez l'éclairage pour un look soigné (l'abonnement Pro est nécessaire pour les options personnalisées).

Cadre parfait : Adapte automatiquement les cadres à la résolution de votre capture d'écran, en prenant en charge tous les appareils Apple modernes, les utilisateurs de la version Pro pouvant ajouter des cadres personnalisés.

Intelligence : Détecte automatiquement les nouvelles captures d'écran et mémorise vos paramètres de style pour faciliter l'utilisation.

Raccourcis et intégration de Siri : Automatisez le traitement par lots et utilisez les commandes Siri pour cadrer rapidement vos dernières captures d'écran.

Outils avancés : Comprend le contrôle de l'échelle d'exportation, des raccourcis clavier étendus et une fonctionnalité de glisser-déposer pour une édition transparente.

L'une des principales caractéristiques de Shareshot est évidemment sa capacité à détecter automatiquement les captures d'écran récentes, vous invitant à ajouter un cadre dès que vous ouvrez l'application ou que vous prenez une nouvelle capture d'écran.



Malgré tout, la version initiale de Shareshot présente quelques limites, comme le fait de ne pouvoir encadrer qu'une seule capture d'écran à la fois et l'absence de prise en charge des vidéos. Mais tout cela pourra être amélioré dans les futures mises à jour.

Le prix de l'app

L'application propose une version gratuite avec un filigrane et quelques limitations, tandis qu'un abonnement Pro permet de débloquer des fonctionnalités avancées telles que des arrière-plans personnalisés, un contrôle complet de l'éclairage et la possibilité d'ajouter vos propres cadres. Mais pour cela, il faudra payer 1,99 € par mois ou 17,99 € par an. Dommage qu'aucun achat à vie ne soit proposé.



Shareshot est en tout cas idéal pour tous ceux qui souhaitent créer des captures d'écran de qualité professionnelle avec un minimum d'efforts, sans utiliser un Mac avec Photoshop ou Pixelmator Pro. L'application est même compatible avec l'Apple Vision Pro.

Télécharger l'app gratuite Shareshot