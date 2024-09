Microsoft lance une app Windows pour iPhone, iPad, Mac et Vision

Microsoft vient de lancer une nouvelle application baptisée sobrement "Windows App", disponible dès aujourd'hui sur Mac, iPhone, iPad, navigateurs web et même PC Windows. Une version Android est également proposée en preview publique. Cette app fait office de hub permettant de streamer une copie de Windows depuis diverses sources comme Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, etc.

Une app unifiée pour accéder à Windows partout

Testée depuis près d'un an, cette application unifiée propose un écran d'accueil personnalisable, la prise en charge de plusieurs écrans, ainsi que la redirection USB pour utiliser des périphériques locaux (webcams, stockage, imprimantes) comme s'ils étaient directement branchés au PC dans le cloud.

Cependant, l'app Windows est pour l'instant limitée aux comptes professionnels et scolaires de Microsoft. Elle est principalement conçue pour permettre aux utilisateurs existants des clients Remote Desktop sur Windows et d'autres OS de migrer vers cette nouvelle solution. Microsoft propose des apps similaires pour se connecter à distance à des PC sous Windows depuis des décennies, comme Remote Desktop Connection toujours présente dans Windows 11.

Vers un Windows 100% dans le cloud ?

Rien n'indique pour le moment que Microsoft prévoit de prendre en charge les comptes grand public avec sa nouvelle application Windows. L'année dernière, l'entreprise avait néanmoins révélé son objectif à long terme de faire migrer complètement Windows dans le cloud pour "permettre des services améliorés basés sur l'IA et un roaming complet de l'expérience numérique des utilisateurs".

Les utilisateurs Windows peuvent télécharger l'app depuis le Microsoft Store. Elle est aussi disponible sur l'App Store d'Apple pour macOS, iOS, iPadOS et VisionOS. Quant à la version Android, elle entre aujourd'hui en preview publique. Reste à voir si Microsoft proposera à terme une offre grand public pour profiter de Windows n'importe où, à la manière de ce que proposent déjà des acteurs comme Shadow ou OVH. La firme de Redmond semble en tout cas déterminée à pousser toujours plus loin sa stratégie cloud, et pas seulement sur ses propres appareils.



Source

Télécharger l'app gratuite Windows App Mobile