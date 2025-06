Facebook propose la connexion via Passkeys sur iPhone et iPad

Meta a annoncé que Facebook prend désormais en charge les passkeys, permettant des connexions à la plateforme sans mot de passe sur iPhone et iPad. Les passkeys sont compatibles avec tous les appareils Apple, permettant aux utilisateurs de se connecter à Facebook en utilisant cette méthode d'authentification à la fois simple, moderne et sécurisée.

Facebook sécurise la connexion

Le support des passkeys est en cours de déploiement selon le réseau social créé par Mark Zuckerberg, Meta prévoyant de l'étendre à Messenger dans les mois à venir. Le même passkey utilisé pour Facebook fonctionnera également pour Messenger une fois pris en charge. Actuellement, les passkeys sont limités aux appareils mobiles, ce qui signifie que les connexions sur ordinateur nécessitent toujours un nom d'utilisateur et un mot de passe traditionnels.

Depuis 2022, les appareils Apple prennent en charge les passkeys comme alternative sécurisée aux mots de passe, avec une adoption croissante sur les sites web. Les passkeys utilisent l'authentification sur l'appareil, comme Face ID ou Touch ID, pour la vérification des comptes, offrant une sécurité renforcée par rapport aux mots de passe traditionnels.



Ils protègent contre le phishing, les malwares et autres attaques en utilisant un système à deux clés : une clé stockée sur l'appareil et une autre liée au compte, garantissant qu'aucune donnée de connexion ne peut être volée à distance.



Sur les appareils Apple, les passkeys sont gérés de manière sécurisée dans l'application Mots de passe apparue sur iOS 18 et se synchronisent sur tous les produits Apple. Pour configurer un passkey pour Facebook, les utilisateurs peuvent naviguer vers le Centre des comptes dans le menu Paramètres, sélectionner l'option Passkey sous Mot de passe et Sécurité, ou suivre une invite pour passer à un passkey lors de la connexion.

