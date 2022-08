Passkeys : Apple explique comment ça marche sans mot de passe

L'une des fonctions les plus intéressantes à venir dans iOS 16 s'appelle Passkeys. Cette fonction veut tout simplement supprimer le mot de passe de la partie connexion et le remplacer par leur visage ou leur empreinte digitale. Bien que Passkeys ne sera pas lancé avec iOS 16 le mois prochain, Apple a donné un aperçu de ce futur sans mot de passe dans une nouvelle interview.



C'est quoi Passkeys ?

Pour mémoire, la connexion avec une clé de passe (un passkey) fonctionnera à peu près de la même manière qu'une connexion utilisant le trousseau iCloud et Face ID ou Touch ID. Vous choisissez simplement un identifiant, vous vous authentifiez avec la biométrie, et c'est tout. Cependant, alors que le trousseau iCloud remplit automatiquement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans des champs de texte ordinaires, une clé d'accès va bien au-delà.



Le système génère une clé unique à laquelle on ne peut accéder qu'avec l'authentification de l'utilisateur via Face ID ou Touch ID. Cela empêche les sites malveillants d'essayer de voler vos mots de passe puisque les passkeys sont stockés en toute sécurité dans le trousseau iCloud et ne sont pas visibles pour l'utilisateur.



Dans une interview accordée à Tom's Guide, le directeur principal du marketing des produits de plateforme d'Apple, Kurt Night, et le vice-président des technologies Internet, Darin Adler, ont expliqué comment Passkeys pourrait véritablement rendre les mots de passe obsolètes.



Pour le vice-président d'Apple, les mots de passe peuvent être comme un sac mélangé car ils sont "essentiels pour protéger tout ce que nous faisons en ligne", mais ils sont aussi "l'un des plus grands vecteurs d'attaque et des vulnérabilités de sécurité auxquels les utilisateurs sont confrontés aujourd'hui."

Comment ça marche Passkeys ?

Avec la fonctionnalité Passkeys d'iOS 16 et de macOS 13 Ventura, Apple affirme qu'elle pourrait être en mesure de résoudre ce problème. Darin Adler a déclaré :

La vérification Face ID et Touch ID vous offre la commodité et la biométrie que nous pouvons obtenir avec un iPhone. Vous n'avez pas à acheter un autre appareil, mais aussi vous n'avez même pas à apprendre une nouvelle habitude.

L'une des raisons pour lesquelles les utilisateurs pourraient être sceptiques concerne l'expérience multiplateforme, car que doit faire un utilisateur lorsqu'il doit se connecter à un décodeur qui n'est pas un Apple TV ou même sur un appareil Windows/Android ? Voici comment Apple compte résoudre ce problème d'après M. Night :

L'expérience multiplateforme est super facile. Disons que vous avez un iPhone, mais que vous voulez vous connecter sur une machine Windows. Vous pourrez accéder à un code QR que vous n'aurez plus qu'à scanner avec votre iPhone, puis vous pourrez utiliser Face ID ou Touch ID sur votre téléphone.

Nos confrères de Tom's Guide indiquent qu'Apple travaille actuellement avec les développeurs pour intégrer Passkeys dans leurs applications, sans pour autant indiquer quels services supporteront cette nouveauté au lancement. De même, Apple n'a pas daigné précisé la date de sortie, probablement avec iOS 16.1 ou iOS 16.2. En tout cas, si vous êtes développeur, rendez-vous sur la page Passkeys du site d'Apple.