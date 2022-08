Apple explique comment capturer la lumière spectaculaire du soleil avec l’iPhone

Une fois n’est pas coutume, Apple a publié une nouvelle vidéo didactique dans sa section "Today at Apple". Dans celle-ci, Jahmyra et David, deux créatifs d'Apple, font équipe avec le photographe professionnel Eddy Chen pour expliquer comment capturer et retoucher les "lumières d'été spectaculaires" avec l'appareil photo de votre iPhone. Un tuto qui tombe à pic pour les vacanciers.

Un Tito complet pour prendre de belles photos

Apple a donc publié ce nouveau tutoriel sur sa chaîne YouTube officielle. Voici comment Apple décrit cette session vidéo gratuite :

Apprenez à photographier et à retoucher une lumière d'été spectaculaire sur iPhone, avec des conseils sur l'utilisation du mode Portrait, du contrôle de la profondeur et du mode Nuit du photographe Eddy Chen et des créatifs pros Jahmyra et David.

La vidéo couvre une bonne quantité de choses à faire ou à savoir, tant sur la prise de vue elle-même que l’édition des clichés, tout cela en seulement 6 minutes avec des sujets tels que :

Ajustez l'exposition pour capturer les ombres de l'après-midi (1:26)

Poussez le contraste pour accentuer les ombres (2:27)

Utilisez l'heure dorée pour réaliser des portraits lumineux (2:58)

Passez en mode Portrait pour une meilleure mise au point et un meilleur contrôle de la profondeur (3:15)

Augmentez les ombres et la luminosité pour ajouter du drame à vos portraits (4:07)

Capturez des scènes électriques à la nuit tombée avec le mode Nuit (4:55)

Jouez avec le contraste et le point noir pour attirer l'attention sur le sujet (6:07)

Partagez vos photos avant et après avec #ShotoniPhone (6:18)

Bien évidemment, il faut maintenant mettre tout cela en pratique. Et n’hésitez pas à parcourir les autres sessions #TodayatApple.

Voici la vidéo en question :