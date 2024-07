Apple explique comment commander le Vision Pro : Face ID obligatoire !

Apple a un plan marketing bien établi pour son tout premier ordinateur spatial. Après l'avoir présenté en juin 2023, la firme nous a enfin révélé la date de précommande et de lancement, respectivement pour le 19 janvier et le 2 février 2024. Mais comme si cela ne suffisait pas, Apple a envoyé un courriel à ses clients américains pour prodiguer quelques conseils afin d'être prêt dans une semaine, dès 5 heures du matin, heure du Pacifique.

Face ID est obligatoire !

Le premier point pour s'offrir le nouveau casque de réalité mixte, et probablement le plus important, c'est que la firme de Cupertino indique qu'il faut avoir un iPhone ou un iPad avec Face ID à proximité.

Lorsque vous commandez Apple Vision Pro, vous devrez scanner votre visage avec un iPhone ou un iPad doté de Face ID. Cela nous aide à déterminer la bonne taille du Light Seal et des bandeaux, qui fonctionnent ensemble pour vous donner un ajustement précis.

Une surprise qui exclut indubitablement une partie des clients potentiels. C'est toutefois compréhensible pour les commandes en ligne, histoire d'éviter les mauvaises tailles.

Deuxièmement, assurez-vous que votre application Apple Store est mise à jour, car seule la dernière version publiée le 11 janvier prend en charge la numérisation du visage pour le Vision Pro.



Troisièmement, Apple indique que les clients ayant besoin d'une correction visuelle devront télécharger une ordonnance valide et non expirée d'un ophtalmologiste américain après avoir réglé leur commande.

Apple Vision Pro étant conçu pour être porté sans lunettes, nous nous sommes associés à ZEISS pour créer des inserts optiques personnalisés qui s'adaptent à la plupart des ordonnances. Lors de votre commande, nous vous poserons quelques questions rapides pour savoir si vous avez besoin d'inserts optiques. Si c'est le cas, vous devrez télécharger une ordonnance valide et non périmée d'un ophtalmologiste américain après avoir réglé votre commande.

Bon à savoir : les clients américains peuvent ajouter et enregistrer leur ordonnance dans l'application Santé de l'iPhone.

Lancement prévu le 2 février

Après les précommandes, le Vision Pro sera lancé aux États-Unis le vendredi 2 février. À partir de 8 heures, heure locale, ce jour-là, les clients pourront se rendre en Apple Store pour acheter le casque, ou bien avoir une démonstration du Vision Pro, des créneaux étant disponibles tout au long du week-end selon le principe du premier arrivé, premier servi, d'après le courrier électronique d'Apple.



Pour mémoire, le Vision Pro est proposé à partir de 3 499 $ aux États-Unis avec 256 Go de stockage. Des modèles avec plus de capacité seront très certainement disponibles, nous avions testé un modèle avec 1 To de stockage.