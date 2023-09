Comment fonctionnent les verres correcteurs de l'Apple Vision Pro

Un rétro-ingénieur a déniché des détails très intéressants sur la façon dont les verres correcteurs pour l'Apple Vision Pro devront être configurés et appariés. Le processus quelque peu complexe montre que le matériel seul ne suffit pas, visionOS doit également être prévenu.

Apple a pensé aux personnes myopes ou presbytes

L'Apple Vision Pro s'adapte parfaitement à la morphologie de l'utilisateur, notamment ceux qui ont un déficit visuel. Dans ce cas, le client devra donc se procurer des verres correcteurs pour utiliser l'appareil sans lunettes. Ces lentilles se fixent facilement via un système magnétique, mais il existe également un processus d'appairage au sein du logiciel.

D'après un fil de discussion X posté par @M1Astra, les accessoires optiques doivent être appariés avec le casque et il y a plusieurs étapes à suivre pour y parvenir. L'auteur poursuit en partageant quelques extraits de code pour montrer le déroulé de la manipulation.



Voici un résumé des instructions qui peuvent apparaître lors de la configuration de verres correcteurs :

Redémarrez l'Apple Vision Pro une fois les verres optiques installés, ayez un code ou une confirmation de commande à portée de main.

Saisissez le code d'accès pour activer l'identification optique avec les inserts optiques nouvellement insérés.

Après un test visant à vérifier que l'utilisateur peut regarder une série de points, l'utilisateur devra regarder le code d'appariement.

Un avertissement peut apparaître, indiquant que des plaquettes optiques mal installées ou sales affecteront la précision de la saisie.

La configuration peut demander quelles sont les lentilles utilisées ou de trouver le code d'appariement des lentilles optiques dans l'application Santé.

L'installation peut demander à l'utilisateur de s'assurer qu'aucun insert optique n'est installé avant l'installation.

Les utilisateurs peuvent choisir de poursuivre la configuration même si des problèmes sont détectés.

Ces textes trouvés dans le code ont été fournies dans le désordre dans un fil de discussion. Il semble que certaines d'entre elles soient liées au processus d'appairage initial, tandis que d'autres peuvent faire allusion au fait que l'utilisateur change d'insert optique ou que l'appareil détecte une anomalie.



Quoi qu'il en soit, l'Apple Vision Pro a besoin de savoir exactement quels verres sont utilisés afin de calibrer correctement l'affichage. Tout comme le réglage d'un casque VR pour différents utilisateurs, il ne sera pas aussi simple d'enlever le casque d'une personne et de le mettre sur une autre. Apple travaille sur une calibration automatique pour plus tard.



M1Astra a publié quelques autres fils de discussion sur le code découvert faisant référence à Apple Vision Pro, comme le fait que le casque est destiné aux utilisateurs de plus de 13 ans. Rappelons à toute fin utile que nous avions trouvé en exclusivité la capacité de stockage du Vision Pro au cours du mois d'août.