Exclu : voici la quantité de stockage du Vision Pro d'Apple

Plus que l'iPhone 15, le casque Vision Pro n'en finit plus de faire parler de lui. Après une présentation en grande pompe, celui qui est un "ordinateur spatial" selon Apple est désormais entre les mains des développeurs triés sur le volet. Par chance, nous avons l'un de nos contacts qui a été invité il y a quelques jours pour découvrir la bête et tester ses applications AR/VR. Alors qu'il a corroboré tout ce qu'on a appri lors des premiers tests du Vision Pro, il nous a partagé une information inédite à propos du stockage de la machine annoncée au prix de 3 499 dollars.

C'est quoi l'Apple Vision Pro

Pour ceux qui sortiraient d'hibernation en plein été, l'Apple Vision Pro, un ordinateur spatial qui fusionne de manière transparente le contenu numérique et le monde physique dixit Apple, permet aux utilisateurs de rester connectés tout en restant présents. Présenté comme le futur de l'informatique, ce casque introduit une interface utilisateur tridimensionnelle contrôlée par des entrées naturelles telles que les yeux, les mains et la voix de l'utilisateur. Il intègre un système d'affichage à très haute résolution couvrant 23 millions de pixels sur deux écrans, piloté par deux puces Apple personnalisées.

Vision Pro repose sur visionOS, le premier système d'exploitation spatial, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec le contenu numérique comme s'il était physiquement présent dans leur environnement.



VisionOS stimule la productivité et le multitâche grâce à un espace d'écran infini et à la compatibilité avec le Magic Keyboard et le Magic Trackpad. Vision Pro transforme les espaces en salles de cinéma personnelles grâce à ses écrans ultra-haute résolution et à la technologie avancée Spatial Audio pour les films et les vidéos immersives. Il offre de nouvelles possibilités de jeu et des environnements immersifs pour travailler, communiquer, acheter, etc.



L'appareil photo tridimensionnel de Vision Pro capture des photos et des vidéos spatiales, permettant aux utilisateurs de revivre des souvenirs grâce à l'audio spatial. Les appels FaceTime sur Vision Pro utilisent des éléments spatiaux, reflétant les participants dans des tuiles grandeur nature avec Spatial Audio. Les utilisateurs sont représentés par des Personas, des avatars numériques reflétant les mouvements du visage et des mains en temps réel. Si une personne vous approche, il verra votre avatar ultra-réaliste sur l'écran externe, pour ne pas vous couper du monde. Ce nouveau système est appelé EyeSight.

En outre, l'ordinateur est doté d'un nouvel App Store, qui propose des applications iPhone et iPad familières adaptées au système d'entrée de Vision Pro. Les développeurs sont encouragés à créer de nouvelles expériences optimisées pour l'informatique spatiale. C'est pour cela qu'Apple a créé des labs avant la sortie officielle.

Combien de giga-octets dans le Vision Pro

Reste qu'avec tout cela, et bien plus encore, il va falloir de l'espace de stockage. La firme de Cupertino n'a pas partagé tous les détails de son casque, même dans son communiqué officiel. Heureusement, nous avons trouvé l'une des plus importantes.



Après avoir découvert la Magic Battery ou encore la mémoire vive DRAM, nous apprenons que le Vision Pro sera d'office vendu avec 1 To de stockage SSD, soit 1 000 Go. Cette information figure dans l'application "Réglages" des deux casques que notre contact a pu tester au sein des "labs". C'est une quantité de stockage importante, mais qui est finalement le minimum attendu sur un ordinateur à près de 3 500 $, soit certainement plus de 4 000 euros avec les taxes.



Avec des applications taillées pour la 3D, le streaming ou encore la réalité virtuelle, il y a fort à parier que tout cela sera rapidement utilisé. Apple pourrait même proposer une option à 2 voire 4 To pour les gros consommateurs, mais cela reste à voir.



À noter que, comme lors des prises en main après le keynote de la WWDC 23, notre ami a été bluffé par la qualité de l'interface et par l'ergonomie générale, comme lors de la sortie du premier iPhone. En quelques minutes, tout lui a semblé naturel.

Si vous êtes pressé de le tester, rappelons qu'il sera lancé aux USA début 2024 et en France pas avant 2025.